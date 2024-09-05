https://1prime.ru/20240905/ekonomika-851361017.html

Путин призвал развивать экономику России на собственных технологиях

Путин призвал развивать экономику России на собственных технологиях - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин призвал развивать экономику России на собственных технологиях

Российская экономика должна развиваться на основе собственных технологических решений и собственных кадров, заявил глава государства Владимир Путин в рамках... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T12:13+0300

2024-09-05T12:13+0300

2024-09-05T12:13+0300

вэф-2024

россия

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская экономика должна развиваться на основе собственных технологических решений и собственных кадров, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ."Что касается России, то мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высококвалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами", — подчеркнул президент.Путин также выразил благодарность участникам форума за их яркие выступления и внимание к Дальнему Востоку.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентябре на базе кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин