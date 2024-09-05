Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал развивать экономику России на собственных технологиях - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024ВЭФ-2024
https://1prime.ru/20240905/ekonomika-851361017.html
Путин призвал развивать экономику России на собственных технологиях
Путин призвал развивать экономику России на собственных технологиях - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин призвал развивать экономику России на собственных технологиях
Российская экономика должна развиваться на основе собственных технологических решений и собственных кадров, заявил глава государства Владимир Путин в рамках... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T12:13+0300
2024-09-05T12:13+0300
вэф-2024
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851354404_0:139:2980:1815_1920x0_80_0_0_154c838e9113b870ff1765a775c958e6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская экономика должна развиваться на основе собственных технологических решений и собственных кадров, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ."Что касается России, то мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высококвалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами", — подчеркнул президент.Путин также выразил благодарность участникам форума за их яркие выступления и внимание к Дальнему Востоку.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентябре на базе кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://1prime.ru/20240905/ekonomika-851359465.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851354404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_558c84cd51d9d2d0980e5f6d76745981.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
ВЭФ-2024, РОССИЯ, Владимир Путин
12:13 05.09.2024
 
Путин призвал развивать экономику России на собственных технологиях

Путин: Россия должна развивать экономику на собственных технологиях и кадрах

© РИА Новости/Аврора . POOL | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости/Аврора . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская экономика должна развиваться на основе собственных технологических решений и собственных кадров, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ.
"Что касается России, то мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высококвалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами", — подчеркнул президент.
Путин также выразил благодарность участникам форума за их яркие выступления и внимание к Дальнему Востоку.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентябре на базе кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Путин назвал последствия "закрытия" энергетики России для мировой экономики
11:36
 
ВЭФ-2024РОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала