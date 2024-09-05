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Реальные энергопотребности ДФО сильно занижены, заявил Чекунков - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Реальные энергопотребности ДФО сильно занижены, заявил Чекунков
Реальные энергопотребности ДФО сильно занижены, заявил Чекунков - 05.09.2024, ПРАЙМ
Реальные энергопотребности ДФО сильно занижены, заявил Чекунков
Реальная потребность Дальнего Востока в энергии была недооценена, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:57+0300
2024-09-05T14:57+0300
энергетика
энергетика рф
дфо
энергопотребление
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Реальная потребность Дальнего Востока в энергии была недооценена, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков Чекунков отметил, что часто оценка реальной потребности в энергии в регионе Дальнего Востока занижается, поскольку раньше об этом просто не спрашивали.Восточный экономический форум состоится с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ-2024.
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энергетика рф, дфо, энергопотребление
Энергетика, энергетика РФ, ДФО, Энергопотребление
14:57 05.09.2024
 
Реальные энергопотребности ДФО сильно занижены, заявил Чекунков

Глава Минвостокразвития РФ: оценка потребности в энергии на ДФО была занижена

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Реальная потребность Дальнего Востока в энергии была недооценена, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков
Чекунков отметил, что часто оценка реальной потребности в энергии в регионе Дальнего Востока занижается, поскольку раньше об этом просто не спрашивали.
Восточный экономический форум состоится с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ-2024.
 
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