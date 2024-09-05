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Полиция Финляндии не считает Школу Восточной Финляндии угрозой безопасности

Полиция Финляндии не считает Школу Восточной Финляндии угрозой безопасности - 05.09.2024, ПРАЙМ

Полиция Финляндии не считает Школу Восточной Финляндии угрозой безопасности

Полиция безопасности Финляндии заявила, что не считает финско-русскую Школу Восточной Финляндии потенциальной угрозой безопасности страны. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T18:49+0300

2024-09-05T18:49+0300

2024-09-05T18:49+0300

политика

финляндия

нацбезопасность

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Полиция безопасности Финляндии заявила, что не считает финско-русскую Школу Восточной Финляндии потенциальной угрозой безопасности страны. В среду газета Iltalehti сообщила, что власти Лаппеенранты, Иматры и Йоэнсуу получили уведомление о закрытии школы из-за угрозы национальной безопасности."Полиция не сообщала об этом местным властям. У городов есть свои причины для закрытия школы", - заявила полиция общественному вещателю Yle. Мэр Лаппеенранты Туомо Саллинен и мэр Йоэнсуу Йере Пенттиля заявили, что городские власти не получали обращений от органов безопасности по вопросу закрытия школы."Школа Восточной Финляндии не представляет угрозы безопасности. Точка", - приводит слова председателя парламентского комитета по обороне Юкки Копры вещатель. У финско-русской Школы Восточной Финляндии есть три филиала в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу. Местные власти предлагают закрыть школу из-за сокращения числа учеников. Генеральный директор Катри Анттила говорит, что власти не могут закрыть образовательное учреждение, принадлежащее фонду, это противоречит фондовому праву Финляндии. Однако мэр Иматры Матиас Хильден считает, что препятствий для закрытия школы нет.Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учащихся финско-русских классов в Турку, набор в которые городские власти решили прекратить с 2025 года, ожидают, что их апелляцию рассмотрят в суде.

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финляндия, нацбезопасность