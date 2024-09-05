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ФТС отметила сохранение широкой структуры импорта из Китая - 05.09.2024, ПРАЙМ
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ФТС отметила сохранение широкой структуры импорта из Китая
ФТС отметила сохранение широкой структуры импорта из Китая - 05.09.2024, ПРАЙМ
ФТС отметила сохранение широкой структуры импорта из Китая
Структура российского импорта из Китая традиционно включает широкий спектр товаров во всех сферах экономики; при этом основной прирост произошел за счет... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T15:37+0300
2024-09-05T15:37+0300
экономика
россия
китай
фтс
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Структура российского импорта из Китая традиционно включает широкий спектр товаров во всех сферах экономики; при этом основной прирост произошел за счет транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума. "Структура экспорта, импорта, в принципе, на протяжении многих лет меняется не сильно. Безусловно, значительная доля в нашем экспорте – это энергоносители, продукты химической промышленности (прежде всего минеральные удобрения), также продукция металлургии черной и цветной. Видим хороший рост поставок сельхозпродукции в Китай", - сказал Ивин. "А что касается поставок из Китая - традиционно это очень широкий спектр товаров, притом во всех сферах экономики. Это и первичные формы, различные заготовки, которые идут в промышленность, и собственно, одежда, обувь - то, что для нас уже последний год стало привычным", - отметил он. Также, по словам Ивина, это товары химической промышленности, продукты питания, машины, механизмы. "С учетом того, что из России ушли западные автоконцерны, конечно, основной рывок, прирост импорта из Китая произошел в направлении транспортных средств как для личного пользования - легковые автомобили, так и в части коммерческого использования - грузовики, самосвалы, экскаваторы, иная спецтехника", - рассказал замглавы ФТС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, китай, фтс
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ФТС
15:37 05.09.2024
 
ФТС отметила сохранение широкой структуры импорта из Китая

ФТС отмечает сохранение широкой структуры импорта из КНР, рывок в поставках авто

© РИА Новости . Михаил Воскресенский, STF | Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля
Зона таможенного контроля - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский, STF
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Структура российского импорта из Китая традиционно включает широкий спектр товаров во всех сферах экономики; при этом основной прирост произошел за счет транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Структура экспорта, импорта, в принципе, на протяжении многих лет меняется не сильно. Безусловно, значительная доля в нашем экспорте – это энергоносители, продукты химической промышленности (прежде всего минеральные удобрения), также продукция металлургии черной и цветной. Видим хороший рост поставок сельхозпродукции в Китай", - сказал Ивин.
"А что касается поставок из Китая - традиционно это очень широкий спектр товаров, притом во всех сферах экономики. Это и первичные формы, различные заготовки, которые идут в промышленность, и собственно, одежда, обувь - то, что для нас уже последний год стало привычным", - отметил он.
Также, по словам Ивина, это товары химической промышленности, продукты питания, машины, механизмы.
"С учетом того, что из России ушли западные автоконцерны, конечно, основной рывок, прирост импорта из Китая произошел в направлении транспортных средств как для личного пользования - легковые автомобили, так и в части коммерческого использования - грузовики, самосвалы, экскаваторы, иная спецтехника", - рассказал замглавы ФТС.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙФТС
 
 
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