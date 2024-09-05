https://1prime.ru/20240905/gaz-851358957.html
Путин объяснил, чем можно заменить украинский газовый транзит
Путин объяснил, чем можно заменить украинский газовый транзит - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, чем можно заменить украинский газовый транзит
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, а "Газпром" намерен исполнять все обязательства по долгосрочным контрактам, в том числе, транзитным,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:26+0300
2024-09-05T11:26+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия не отказывается от транзита газа через Украину, а "Газпром" намерен исполнять все обязательства по долгосрочным контрактам, в том числе, транзитным, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Транзит - один из важных элементов совместной работы. Контракт на транзит заканчивается 31 декабря 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.Если Украина отказывается от транзита российского газа в Европу, поставки сократятся и пойдут по другим направлениям. Одна нитка "Северного потока" до сих пор работоспособна, и Германия может договориться с Россией о поставках газа напрямую. сказал он.При этом Россия продолжит дифференцировать маршруты поставок газа - она будет постепенно договариваться с другими странами. Уже растет экспорт в Китай, и этот рост продолжится. "В следующем году мы выйдем на проектную мощность 38 миллиардов кубических метров", - сказал Путин. Это связано не с украинскими событиями, а с ростом китайской экономики, подчеркнул он.По его словам, объем экспорта российского газа постепенно восстановится - в этом нет никаких сомнений. Россия наращивает поставки на мировые рынки СПГ, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Это направление продолжит развиваться, невзирая на сложности и ограничения.Российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе. Мировая экономика не выдержит "закрытия" столь значимого экспортера энергоносителей. Уже сейчас многие европейские страны балансируют на грани рецессии и ситуация будет усугубляться. Их экономика без России переживает очень серьезные испытания, добавил Путин.
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владимир путин, украина, газовые отношения рф, украины и ес
ВЭФ-2024, Владимир Путин, УКРАИНА, Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Путин объяснил, чем можно заменить украинский газовый транзит
Путин: Россия не отказывается от украинского транзита, но есть и другие варианты
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия не отказывается от транзита газа через Украину, а "Газпром" намерен исполнять все обязательства по долгосрочным контрактам, в том числе, транзитным, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Транзит - один из важных элементов совместной работы. Контракт на транзит заканчивается 31 декабря 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.
Если Украина отказывается от транзита российского газа в Европу, поставки сократятся и пойдут по другим направлениям. Одна нитка "Северного потока" до сих пор работоспособна, и Германия может договориться с Россией о поставках газа напрямую. сказал он.
При этом Россия продолжит дифференцировать маршруты поставок газа - она будет постепенно договариваться с другими странами. Уже растет экспорт в Китай, и этот рост продолжится. "В следующем году мы выйдем на проектную мощность 38 миллиардов кубических метров", - сказал Путин. Это связано не с украинскими событиями, а с ростом китайской экономики, подчеркнул он.
По его словам, объем экспорта российского газа постепенно восстановится - в этом нет никаких сомнений. Россия наращивает поставки на мировые рынки СПГ, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Это направление продолжит развиваться, невзирая на сложности и ограничения.
Российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе. Мировая экономика не выдержит "закрытия" столь значимого экспортера энергоносителей. Уже сейчас многие европейские страны балансируют на грани рецессии и ситуация будет усугубляться. Их экономика без России переживает очень серьезные испытания, добавил Путин.
Рост ВВП России в текущем году превысит результаты 2023 года, заявил Путин