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Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России
Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России - 05.09.2024, ПРАЙМ
Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России
Если Украина прервет транзит газа из РФ, страны Центральной Европы могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Чехию, заявил в четверг в письме... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T20:35+0300
2024-09-05T20:35+0300
чехия
украина
ес
транзит
транзит газа через украину
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ПРАГА, 5 сен - ПРАЙМ. Если Украина прервет транзит газа из РФ, страны Центральной Европы могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Чехию, заявил в четверг в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, о письме и его содержании сообщила пресс-служба ведомства. Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон заявил, что чешская транспортная система способна заменить нынешнюю систему транзита газа из России в случае перебоев в поставках. В случае прекращения поставок газа из России через Украину, по словам Сикелы, в первую очередь следует искать альтернативные источники газа у других поставщиков.На данный момент нет никаких признаков того, что будет продлено соглашение о транспортировке газа. Если поставки российского газа прекратятся после истечения срока действия контракта, это в первую очередь затронет страны, расположенные к востоку от Чехии. Ежедневно потребуется компенсировать около 40–42 миллионов кубометров природного газа.В своём письме еврокомиссару Сикела предлагает использовать в качестве альтернативы поставкам газа из России через Украину газ из Западной Европы. Этот газ можно было бы транспортировать через территорию Чехии. Сикела утверждает, что для этого достаточно мощностей газопроводов, которые проходят через территорию Чехии.Замещение российского газа СПГ, импортируемым через терминалы на европейском побережье, также соответствует плану REPowerEU. Целью этого плана является снижение зависимости от российских энергоресурсов. Министр отметил, что решение правительства Германии об отмене с начала следующего года платы за хранение газа, которая повышала стоимость транспортировки природного газа через Германию, существенно поможет реализации этого плана.В России неоднократно высказывали мнение, что западные страны совершили ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов. Это приведёт к усилению зависимости от России из-за более высоких цен. В Москве считают, что те, кто отказался от прямых закупок, будут вынуждены приобретать российские уголь, нефть и газ через посредников и по более высокой стоимости.
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чехия, украина, ес, транзит, транзит газа через украину
ЧЕХИЯ, УКРАИНА, ЕС, транзит, транзит газа через Украину
20:35 05.09.2024
 
Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России

Глава минпромторга Чехии Сикела предложил альтернативный маршрут доставки газа

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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ПРАГА, 5 сен - ПРАЙМ. Если Украина прервет транзит газа из РФ, страны Центральной Европы могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Чехию, заявил в четверг в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, о письме и его содержании сообщила пресс-служба ведомства.
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон заявил, что чешская транспортная система способна заменить нынешнюю систему транзита газа из России в случае перебоев в поставках.
В случае прекращения поставок газа из России через Украину, по словам Сикелы, в первую очередь следует искать альтернативные источники газа у других поставщиков.
На данный момент нет никаких признаков того, что будет продлено соглашение о транспортировке газа. Если поставки российского газа прекратятся после истечения срока действия контракта, это в первую очередь затронет страны, расположенные к востоку от Чехии. Ежедневно потребуется компенсировать около 40–42 миллионов кубометров природного газа.
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В своём письме еврокомиссару Сикела предлагает использовать в качестве альтернативы поставкам газа из России через Украину газ из Западной Европы. Этот газ можно было бы транспортировать через территорию Чехии. Сикела утверждает, что для этого достаточно мощностей газопроводов, которые проходят через территорию Чехии.
Замещение российского газа СПГ, импортируемым через терминалы на европейском побережье, также соответствует плану REPowerEU. Целью этого плана является снижение зависимости от российских энергоресурсов. Министр отметил, что решение правительства Германии об отмене с начала следующего года платы за хранение газа, которая повышала стоимость транспортировки природного газа через Германию, существенно поможет реализации этого плана.
В России неоднократно высказывали мнение, что западные страны совершили ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов. Это приведёт к усилению зависимости от России из-за более высоких цен. В Москве считают, что те, кто отказался от прямых закупок, будут вынуждены приобретать российские уголь, нефть и газ через посредников и по более высокой стоимости.
 
ЧЕХИЯУКРАИНАЕСтранзиттранзит газа через Украину
 
 
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