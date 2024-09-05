https://1prime.ru/20240905/gaz-851372983.html

Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России

Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России - 05.09.2024, ПРАЙМ

Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России

Если Украина прервет транзит газа из РФ, страны Центральной Европы могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Чехию, заявил в четверг в письме... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T20:35+0300

2024-09-05T20:35+0300

2024-09-05T20:35+0300

чехия

украина

ес

транзит

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_0:107:2400:1457_1920x0_80_0_0_82bd450673a8ca09789a48ef84d83d1e.jpg

ПРАГА, 5 сен - ПРАЙМ. Если Украина прервет транзит газа из РФ, страны Центральной Европы могут воспользоваться альтернативным маршрутом через Чехию, заявил в четверг в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, о письме и его содержании сообщила пресс-служба ведомства. Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в письме еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон заявил, что чешская транспортная система способна заменить нынешнюю систему транзита газа из России в случае перебоев в поставках. В случае прекращения поставок газа из России через Украину, по словам Сикелы, в первую очередь следует искать альтернативные источники газа у других поставщиков.На данный момент нет никаких признаков того, что будет продлено соглашение о транспортировке газа. Если поставки российского газа прекратятся после истечения срока действия контракта, это в первую очередь затронет страны, расположенные к востоку от Чехии. Ежедневно потребуется компенсировать около 40–42 миллионов кубометров природного газа.В своём письме еврокомиссару Сикела предлагает использовать в качестве альтернативы поставкам газа из России через Украину газ из Западной Европы. Этот газ можно было бы транспортировать через территорию Чехии. Сикела утверждает, что для этого достаточно мощностей газопроводов, которые проходят через территорию Чехии.Замещение российского газа СПГ, импортируемым через терминалы на европейском побережье, также соответствует плану REPowerEU. Целью этого плана является снижение зависимости от российских энергоресурсов. Министр отметил, что решение правительства Германии об отмене с начала следующего года платы за хранение газа, которая повышала стоимость транспортировки природного газа через Германию, существенно поможет реализации этого плана.В России неоднократно высказывали мнение, что западные страны совершили ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов. Это приведёт к усилению зависимости от России из-за более высоких цен. В Москве считают, что те, кто отказался от прямых закупок, будут вынуждены приобретать российские уголь, нефть и газ через посредников и по более высокой стоимости.

https://1prime.ru/20240905/gaz-851358957.html

чехия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, украина, ес, транзит, транзит газа через украину