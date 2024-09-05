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Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков

Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков

Глава "Сбера" Герман Греф вошел в число великих классиков, его уже цитируют. Об этом в рамках пленарной сессии ВЭФ пошутил глава государства Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

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2024-09-05T12:03+0300

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вэф-2024

владимир путин

герман греф

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф вошел в число великих классиков, его уже цитируют. Об этом в рамках пленарной сессии ВЭФ пошутил глава государства Владимир Путин."Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а вы Грефа уже цитируете - тоже в число классиков входит", — заметил президент.Путин выступил на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.

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владимир путин, герман греф