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Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков
Глава "Сбера" Герман Греф вошел в число великих классиков, его уже цитируют. Об этом в рамках пленарной сессии ВЭФ пошутил глава государства Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T12:03+0300
2024-09-05T12:03+0300
2024-09-05T12:03+0300
вэф-2024
владимир путин
герман греф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф вошел в число великих классиков, его уже цитируют. Об этом в рамках пленарной сессии ВЭФ пошутил глава государства Владимир Путин."Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а вы Грефа уже цитируете - тоже в число классиков входит", — заметил президент.Путин выступил на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.
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владимир путин, герман греф
ВЭФ-2024, Владимир Путин, Герман Греф
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков
Путин пошутил, что Греф вошел в число классиков, его цитируют
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф вошел в число великих классиков, его уже цитируют. Об этом в рамках пленарной сессии ВЭФ пошутил глава государства Владимир Путин.
"Господин премьер-министр цитировал Толстого, Чехова, а вы Грефа уже цитируете - тоже в число классиков входит", — заметил президент.
Путин выступил на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.
Путин отметил уникальность российского рынка труда