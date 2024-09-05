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Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф

Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф - 05.09.2024, ПРАЙМ

Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф

Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T07:19+0300

2024-09-05T07:19+0300

2024-09-05T07:19+0300

экономика

сбербанк

вэф-2024

россия

инфляция в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция - до 8,87% с 9,01% неделей ранее. "Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное, несмотря на то, что мы видим в августе - впервые, на самом деле - дефляцию. Хотя август традиционный дефляционный месяц", - считает Греф. Глава Сбербанка при этом выразил надежду, что в сентябре в России будет дефляция или близкие к нулю темпы роста цен. По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года должна замедлиться до 6,5-7%, а по итогам следующего - составить 4-4,5%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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