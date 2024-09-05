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Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240905/inflyatsiya-851345759.html
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф - 05.09.2024, ПРАЙМ
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф
Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T07:19+0300
2024-09-05T07:19+0300
экономика
сбербанк
вэф-2024
россия
инфляция в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция - до 8,87% с 9,01% неделей ранее. "Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное, несмотря на то, что мы видим в августе - впервые, на самом деле - дефляцию. Хотя август традиционный дефляционный месяц", - считает Греф. Глава Сбербанка при этом выразил надежду, что в сентябре в России будет дефляция или близкие к нулю темпы роста цен. По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года должна замедлиться до 6,5-7%, а по итогам следующего - составить 4-4,5%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сбербанк, вэф-2024, россия, инфляция в россии
Экономика, Сбербанк, ВЭФ-2024, РОССИЯ, инфляция в России
07:19 05.09.2024
 
Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф

Греф: пик инфляции в России еще не пройден

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.
Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция - до 8,87% с 9,01% неделей ранее.
"Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное, несмотря на то, что мы видим в августе - впервые, на самом деле - дефляцию. Хотя август традиционный дефляционный месяц", - считает Греф.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Экономика России прошла пик перегрева, считает Греф
07:12
Глава Сбербанка при этом выразил надежду, что в сентябре в России будет дефляция или близкие к нулю темпы роста цен.
По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года должна замедлиться до 6,5-7%, а по итогам следующего - составить 4-4,5%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаСбербанкВЭФ-2024РОССИЯинфляция в России
 
 
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