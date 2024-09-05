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ВТБ рассказал о перспективе привлечения иностранных инвесторов

ВТБ рассказал о перспективе привлечения иностранных инвесторов - 05.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ рассказал о перспективе привлечения иностранных инвесторов

Группа ВТБ готова возобновить привлечение иностранных инвесторов в развитие российских инфраструктурных проектов при улучшении внешних обстоятельств, заявил... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:59+0300

2024-09-05T10:59+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Группа ВТБ готова возобновить привлечение иностранных инвесторов в развитие российских инфраструктурных проектов при улучшении внешних обстоятельств, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук. "В настоящее время группа ВТБ готова финансировать проекты полностью самостоятельно или совместно с российскими партнерами, а при более благоприятных внешних обстоятельствах возобновить взаимодействие с иностранным бизнесом. Более того, запуская новые проекты сегодня, мы продолжаем структурировать их так, чтобы в будущем иметь возможность привлекать иностранных инвесторов. Привлечение внешнего финансирования в развитие российской инфраструктуры остается для нас одной из важных стратегических целей", - сказал он. ВТБ в рамках проектного финансирования инфраструктурных проектов ранее использовал разные форматы взаимодействия с иностранными партнерами, отметил он. "С одними мы совместно запускали проекты, в том числе используя их опыт и компетенции. Другие иностранные партнеры привлекались в уже запущенные проекты в виде портфельных инвестиций. Также нами привлекались международные инвестиционные фонды уже на стадии эксплуатации объектов", - сказал он. По оценкам ВТБ, каждый рубль инвестиций в инфраструктурный проект, если он тщательно проработан и грамотно структурирован, дает экономике 3–5 рублей в виде прямых и косвенных эффектов на горизонте 15–20 лет. "Аналитики "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" просчитали несколько сценариев развития инфраструктуры страны на ближайшее десятилетие. По их расчетам, во все проекты перспективных направлений в оптимистичном сценарии потребуется порядка 25 триллионов рублей. Следствием его реализации в 2030-х годах могут стать экономический эффект, эквивалентный до 1,5% ВВП ежегодно, создание 373,6 тысячи рабочих мест и улучшение качества жизни для почти 75 миллионов человек", - сказал он. "Новые транспортные коридоры, научные кампусы мирового уровня, ЦОДы, беспилотный и экологичный транспорт, туризм – сферы, открытые для инфраструктурного прорыва. Для реализации оптимистичного сценария будет не хватать около 55% средств, или 13,6 триллиона руб. Нехватку вложений могут заместить внебюджетные источники", - заключил Сергейчук. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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