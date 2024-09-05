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Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки на 40% - 05.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240905/ipoteka-851345357.html
Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки на 40%
Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки на 40% - 05.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки на 40%
Сбербанк ждет падения выдачи своих ипотечных кредитов по итогам текущего года на 40%, аналогичная ситуация прогнозируется и на рынке России в целом, сообщил... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T06:55+0300
2024-09-05T06:55+0300
экономика
сбербанк
герман греф
ипотека
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ждет падения выдачи своих ипотечных кредитов по итогам текущего года на 40%, аналогичная ситуация прогнозируется и на рынке России в целом, сообщил глава банка Герман Греф. "Мы ожидаем, что в этом году ипотека по сравнению с прошлым годом упадем примерно на 40%. Но тем не менее она будет чуть выше, чем до 2021 года, собственно говоря, когда были введены массированные стимулирующие меры", - сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Он добавил, что Сбербанк представляет более половины выдачи всей ипотеки по России. "Наверное, примерно те же цифры мы увидим и по рынку в целом", - сообщил глава банка.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сбербанк, герман греф, ипотека, вэф-2024
Экономика, Сбербанк, Герман Греф, ипотека, ВЭФ-2024
06:55 05.09.2024
 
Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки на 40%

Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки на 40% и у себя, и в России в целом

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ждет падения выдачи своих ипотечных кредитов по итогам текущего года на 40%, аналогичная ситуация прогнозируется и на рынке России в целом, сообщил глава банка Герман Греф.
"Мы ожидаем, что в этом году ипотека по сравнению с прошлым годом упадем примерно на 40%. Но тем не менее она будет чуть выше, чем до 2021 года, собственно говоря, когда были введены массированные стимулирующие меры", - сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Он добавил, что Сбербанк представляет более половины выдачи всей ипотеки по России. "Наверное, примерно те же цифры мы увидим и по рынку в целом", - сообщил глава банка.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаСбербанкГерман ГрефипотекаВЭФ-2024
 
 
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