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Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере
Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере - 05.09.2024, ПРАЙМ
Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере
Госдепартамент объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за информацию о россиянине Тиме Стигале, который подозревается в незаконной торговле личными и... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T21:12+0300
2024-09-05T21:12+0300
политика
сша
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ВАШИНГТОН, 5 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за информацию о россиянине Тиме Стигале, который подозревается в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными американцев.Государственный департамент США сообщает о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью. Вознаграждение будет выплачено за информацию, которая поможет в аресте и/или признании виновным в любой стране Тима Вахаевича Стигала. Тим Стигал подозревается в участии, сговоре с целью участия или попытке участия в транснациональной организованной преступной деятельности.В январе власти США выдвинули обвинения против Стигала. Его обвинили в том, что он пытался продать конфиденциальную финансовую информацию, полученную незаконным путём, а также шантажировать её владельцев. После этого Секретная служба США объявила Стигала в розыск.В СМИ появилась информация о том, что Тим Стигал является отцом Амина Стигала, которого Вашингтон подозревает в причастности к хакерским атакам на объекты инфраструктуры США и Украины. Госдепартамент ранее объявил о награде в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти Амина Стигала.
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сша, госдеп
Политика, США, Госдеп
21:12 05.09.2024
 
Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере

Госдеп предложил до миллиона долларов за данные о российском хакере Стигале

© flickr.com / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© flickr.com / NCinDC
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ВАШИНГТОН, 5 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за информацию о россиянине Тиме Стигале, который подозревается в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными американцев.
Государственный департамент США сообщает о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью. Вознаграждение будет выплачено за информацию, которая поможет в аресте и/или признании виновным в любой стране Тима Вахаевича Стигала. Тим Стигал подозревается в участии, сговоре с целью участия или попытке участия в транснациональной организованной преступной деятельности.
Флаг США
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21:08
В январе власти США выдвинули обвинения против Стигала. Его обвинили в том, что он пытался продать конфиденциальную финансовую информацию, полученную незаконным путём, а также шантажировать её владельцев. После этого Секретная служба США объявила Стигала в розыск.
В СМИ появилась информация о том, что Тим Стигал является отцом Амина Стигала, которого Вашингтон подозревает в причастности к хакерским атакам на объекты инфраструктуры США и Украины. Госдепартамент ранее объявил о награде в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти Амина Стигала.
 
ПолитикаСШАГосдеп
 
 
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