Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240905/kharris-851358331.html
"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США
"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США
Миллиардер Дональд Трамп ввел против России множество санкций, когда занимал пост президента США. Москва надеется, что его соперница в предвыборной гонке Камала | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:16+0300
2024-09-05T11:26+0300
политика
владимир путин
вэф-2024
камала харрис
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368133_0:0:2795:1572_1920x0_80_0_0_bf821de19847533a2f7723ed57bc837b.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Миллиардер Дональд Трамп ввел против России множество санкций, когда занимал пост президента США. Москва надеется, что его соперница в предвыборной гонке Камала Харрис не повторит такие действия, отметил российский лидер Владимир Путин. "Она так заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода", - сказал Путин.По его словам, Москва будет поддерживать Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. При этом российский лидер давно не созванивается с американским коллегой, также как и с европейскими. Выборы состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://1prime.ru/20240822/svo-851070159.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cfb0cca3f036c3f8eb66486183a89ed4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, вэф-2024, камала харрис, дональд трамп, сша
Политика, Владимир Путин, ВЭФ-2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, США
11:16 05.09.2024 (обновлено: 11:26 05.09.2024)
 
"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США

Путин: Трамп ввел много санкций против РФ, а Харрис заразительно смеется

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСаммит АТЭС в Таиланде. День второй
Саммит АТЭС в Таиланде. День второй - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Миллиардер Дональд Трамп ввел против России множество санкций, когда занимал пост президента США. Москва надеется, что его соперница в предвыборной гонке Камала Харрис не повторит такие действия, отметил российский лидер Владимир Путин.
"Она так заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода", - сказал Путин.
По его словам, Москва будет поддерживать Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. При этом российский лидер давно не созванивается с американским коллегой, также как и с европейскими.
Выборы состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Трамп сделал странное заявление о встрече Путина и Харрис
22 августа, 19:01
 
ПолитикаВладимир ПутинВЭФ-2024Камала ХаррисДональд ТрампСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала