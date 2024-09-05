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"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США

"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США

Миллиардер Дональд Трамп ввел против России множество санкций, когда занимал пост президента США. Москва надеется, что его соперница в предвыборной гонке Камала | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:16+0300

2024-09-05T11:16+0300

2024-09-05T11:26+0300

политика

владимир путин

вэф-2024

камала харрис

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Миллиардер Дональд Трамп ввел против России множество санкций, когда занимал пост президента США. Москва надеется, что его соперница в предвыборной гонке Камала Харрис не повторит такие действия, отметил российский лидер Владимир Путин. "Она так заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода", - сказал Путин.По его словам, Москва будет поддерживать Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. При этом российский лидер давно не созванивается с американским коллегой, также как и с европейскими. Выборы состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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владимир путин, вэф-2024, камала харрис, дональд трамп, сша