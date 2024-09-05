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СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240905/kharris-851366999.html
СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине
СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине
Возрастающая популярность Камалы Харрис, кандидата в президенты США, затрудняет решение о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, говорится в материале | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T15:03+0300
2024-09-05T15:03+0300
экономика
сша
украина
камала харрис
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Возрастающая популярность Камалы Харрис, кандидата в президенты США, затрудняет решение о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, говорится в материале издания Politico.Согласно изданию, Белый дом уже не так обеспокоен возвращением Трампа и не спешит договариваться с ЕС о использовании замороженных российских активов для помощи Украине.Ранее СМИ сообщали, что в июне страны G7 достигли соглашения о предоставлении Украине кредита, обеспеченного доходами от этих активов. Однако возникли разногласия между ЕС и США при обсуждении деталей. Вашингтон требует гарантий от Брюсселя о сохранении неприкосновенности этих средств до выплаты репараций Киеву со стороны Москвы.Politico также отмечает, что ЕС не спешит предоставить Украине кредит без участия союзников G7, так как это может быть связано с опасными финансовыми рисками.
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сша, украина, камала харрис
Экономика, США, УКРАИНА, Камала Харрис
15:03 05.09.2024
 
СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине

Politico: Харрис может замедлить выделение Киеву $50 млрд за счет активов России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Возрастающая популярность Камалы Харрис, кандидата в президенты США, затрудняет решение о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, говорится в материале издания Politico.
Согласно изданию, Белый дом уже не так обеспокоен возвращением Трампа и не спешит договариваться с ЕС о использовании замороженных российских активов для помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что в июне страны G7 достигли соглашения о предоставлении Украине кредита, обеспеченного доходами от этих активов. Однако возникли разногласия между ЕС и США при обсуждении деталей. Вашингтон требует гарантий от Брюсселя о сохранении неприкосновенности этих средств до выплаты репараций Киеву со стороны Москвы.
Politico также отмечает, что ЕС не спешит предоставить Украине кредит без участия союзников G7, так как это может быть связано с опасными финансовыми рисками.
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