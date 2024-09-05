https://1prime.ru/20240905/kharris-851366999.html

СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине

СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине

Возрастающая популярность Камалы Харрис, кандидата в президенты США, затрудняет решение о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, говорится в материале | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T15:03+0300

2024-09-05T15:03+0300

2024-09-05T15:03+0300

экономика

сша

украина

камала харрис

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Возрастающая популярность Камалы Харрис, кандидата в президенты США, затрудняет решение о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, говорится в материале издания Politico.Согласно изданию, Белый дом уже не так обеспокоен возвращением Трампа и не спешит договариваться с ЕС о использовании замороженных российских активов для помощи Украине.Ранее СМИ сообщали, что в июне страны G7 достигли соглашения о предоставлении Украине кредита, обеспеченного доходами от этих активов. Однако возникли разногласия между ЕС и США при обсуждении деталей. Вашингтон требует гарантий от Брюсселя о сохранении неприкосновенности этих средств до выплаты репараций Киеву со стороны Москвы.Politico также отмечает, что ЕС не спешит предоставить Украине кредит без участия союзников G7, так как это может быть связано с опасными финансовыми рисками.

https://1prime.ru/20240905/kharris-851358331.html

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сша, украина, камала харрис