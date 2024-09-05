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Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай
Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай - 05.09.2024, ПРАЙМ
Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай
Минэнерго РФ не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай в дальнейшем, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:14+0300
2024-09-05T08:14+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай в дальнейшем, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава министерства Сергей Цивилев. "Если у нас будет профицит электрической мощности, то почему бы не поставить эту электрическую мощность по имеемым каналам, дружественным нашим странам на взаимовыгодных условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что экспорт электроэнергии в Китай будет восстанавливаться в обозримом будущем с учетом состояния энергетики на Дальнем Востоке. Поставки по линии электропередачи 500 кВ "Амурская - Хэйхэ" были прекращены в 2023 году. Чтобы эта линия вновь заработала, объем энергопоставок по ней должен составить не менее 75 МВт. Таких свободных объемов электроэнергии для экспорта в настоящее время нет. На снижение экспортных поставок в Китай влияют несколько факторов. Это рост внутреннего потребления электроэнергии на Дальнем Востоке, низкая водность и высокая аварийность генерации. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, китай, электроэнергия, вэф-2024
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, электроэнергия, ВЭФ-2024
Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай
Минэнерго не исключает восстановления объtмов экспорта электроэнергии в Китай в будущем
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай в дальнейшем, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава министерства Сергей Цивилев.
"Если у нас будет профицит электрической мощности, то почему бы не поставить эту электрическую мощность по имеемым каналам, дружественным нашим странам на взаимовыгодных условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что экспорт электроэнергии в Китай будет восстанавливаться в обозримом будущем с учетом состояния энергетики на Дальнем Востоке.
Поставки по линии электропередачи 500 кВ "Амурская - Хэйхэ" были прекращены в 2023 году. Чтобы эта линия вновь заработала, объем энергопоставок по ней должен составить не менее 75 МВт. Таких свободных объемов электроэнергии для экспорта в настоящее время нет.
Россия нарастила поставки одного товара в Китай более чем в 5 раз
На снижение экспортных поставок в Китай влияют несколько факторов. Это рост внутреннего потребления электроэнергии на Дальнем Востоке, низкая водность и высокая аварийность генерации.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.