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Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай

Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай - 05.09.2024, ПРАЙМ

Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай

Минэнерго РФ не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай в дальнейшем, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T08:14+0300

2024-09-05T08:14+0300

2024-09-05T08:14+0300

энергетика

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электроэнергия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай в дальнейшем, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава министерства Сергей Цивилев. "Если у нас будет профицит электрической мощности, то почему бы не поставить эту электрическую мощность по имеемым каналам, дружественным нашим странам на взаимовыгодных условиях", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что экспорт электроэнергии в Китай будет восстанавливаться в обозримом будущем с учетом состояния энергетики на Дальнем Востоке. Поставки по линии электропередачи 500 кВ "Амурская - Хэйхэ" были прекращены в 2023 году. Чтобы эта линия вновь заработала, объем энергопоставок по ней должен составить не менее 75 МВт. Таких свободных объемов электроэнергии для экспорта в настоящее время нет. На снижение экспортных поставок в Китай влияют несколько факторов. Это рост внутреннего потребления электроэнергии на Дальнем Востоке, низкая водность и высокая аварийность генерации. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, китай, электроэнергия, вэф-2024