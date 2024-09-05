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Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении
Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении - 05.09.2024, ПРАЙМ
Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении
Средние цены на кофе в августе поднялись на 1% к июлю в связи с геополитическими рисками и высокими ставками мировых центральных банков, следует из ежемесячного | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T23:21+0300
2024-09-05T23:21+0300
рынки
кофе
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Средние цены на кофе в августе поднялись на 1% к июлю в связи с геополитическими рисками и высокими ставками мировых центральных банков, следует из ежемесячного обзора Международной организации по кофе (International Coffee Organization). "Композитный индекс цен (ICO) составил 238,92 цента за фунт в августе, что на 1% больше, чем в июле 2024 года", — говорится в сообщении. Организация отмечает, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает препятствовать поставкам контейнеров и доступности судоходных маршрутов, что оказывает влияние на рост цен. При этом в релизе выражается мнение, что на увеличение цен на кофе также оказывают влияние высокие учетные ставки центральных банков, а смягчение монетарной политики позволит увеличить покупательскую активность.
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рынки, кофе
Рынки, кофе
23:21 05.09.2024
 
Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении

Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКофе
Кофе - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Средние цены на кофе в августе поднялись на 1% к июлю в связи с геополитическими рисками и высокими ставками мировых центральных банков, следует из ежемесячного обзора Международной организации по кофе (International Coffee Organization).
"Композитный индекс цен (ICO) составил 238,92 цента за фунт в августе, что на 1% больше, чем в июле 2024 года", — говорится в сообщении.
Организация отмечает, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает препятствовать поставкам контейнеров и доступности судоходных маршрутов, что оказывает влияние на рост цен.
При этом в релизе выражается мнение, что на увеличение цен на кофе также оказывают влияние высокие учетные ставки центральных банков, а смягчение монетарной политики позволит увеличить покупательскую активность.
 
Рынкикофе
 
 
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