https://1prime.ru/20240905/kofe-851374905.html

Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении

Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении - 05.09.2024, ПРАЙМ

Средние цены на кофе в мире в августе выросли на 1% в месячном выражении

Средние цены на кофе в августе поднялись на 1% к июлю в связи с геополитическими рисками и высокими ставками мировых центральных банков, следует из ежемесячного | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T23:21+0300

2024-09-05T23:21+0300

2024-09-05T23:21+0300

рынки

кофе

https://cdnn.1prime.ru/img/83338/13/833381397_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_9d69ff3f49252a4262f0eb28346b8733.jpg

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Средние цены на кофе в августе поднялись на 1% к июлю в связи с геополитическими рисками и высокими ставками мировых центральных банков, следует из ежемесячного обзора Международной организации по кофе (International Coffee Organization). "Композитный индекс цен (ICO) составил 238,92 цента за фунт в августе, что на 1% больше, чем в июле 2024 года", — говорится в сообщении. Организация отмечает, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает препятствовать поставкам контейнеров и доступности судоходных маршрутов, что оказывает влияние на рост цен. При этом в релизе выражается мнение, что на увеличение цен на кофе также оказывают влияние высокие учетные ставки центральных банков, а смягчение монетарной политики позволит увеличить покупательскую активность.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, кофе