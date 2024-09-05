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Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море
Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море - 05.09.2024, ПРАЙМ
Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море
Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% с начала напряженности в Красном море, сообщает датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T17:13+0300
2024-09-05T17:14+0300
красное море
суэцкий канал
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% с начала напряженности в Красном море, сообщает датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk). "До начала атак в конце 2023 года через Суэцкий канал проходило 12% мировой торговли. Последние данные показывают, что количество судов, проходящих через канал, сократилось на 66% с тех пор, как перевозчики начали перенаправлять свои суда в обход Африки", - говорится в сообщении. Через семь месяцев после начала ситуации в Красном море влияние на морское судоходство и международные поставки продолжает усиливаться. Суда перенаправляются в район мыса Доброй Надежды, что вызывает увеличение времени транзита и операционных расходов в Maersk. Несмотря на это, спрос на контейнерные перевозки остается высоким.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, поддержало Палестину и призвало другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к израильским кораблям, заявив, что не мешают свободе судоходства. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Maersk – одна из крупнейших в мире судоходных компаний, работающая в 130 странах. Штат сотрудников составляет около 100 тысяч человек. Основана в 1904 году в датском городе Свеннборге.
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красное море, суэцкий канал
КРАСНОЕ МОРЕ, Суэцкий канал
17:13 05.09.2024 (обновлено: 17:14 05.09.2024)
 
Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море

Maersk: число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море

© РИА Новости . Ахмед Махмуд | Перейти в медиабанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Ахмед Махмуд
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% с начала напряженности в Красном море, сообщает датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk).
"До начала атак в конце 2023 года через Суэцкий канал проходило 12% мировой торговли. Последние данные показывают, что количество судов, проходящих через канал, сократилось на 66% с тех пор, как перевозчики начали перенаправлять свои суда в обход Африки", - говорится в сообщении.
Через семь месяцев после начала ситуации в Красном море влияние на морское судоходство и международные поставки продолжает усиливаться. Суда перенаправляются в район мыса Доброй Надежды, что вызывает увеличение времени транзита и операционных расходов в Maersk. Несмотря на это, спрос на контейнерные перевозки остается высоким.
Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, поддержало Палестину и призвало другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к израильским кораблям, заявив, что не мешают свободе судоходства. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Maersk – одна из крупнейших в мире судоходных компаний, работающая в 130 странах. Штат сотрудников составляет около 100 тысяч человек. Основана в 1904 году в датском городе Свеннборге.
 
КРАСНОЕ МОРЕСуэцкий канал
 
 
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