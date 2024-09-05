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Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море

Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море - 05.09.2024, ПРАЙМ

Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море

Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% с начала напряженности в Красном море, сообщает датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T17:13+0300

2024-09-05T17:13+0300

2024-09-05T17:14+0300

красное море

суэцкий канал

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% с начала напряженности в Красном море, сообщает датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk). "До начала атак в конце 2023 года через Суэцкий канал проходило 12% мировой торговли. Последние данные показывают, что количество судов, проходящих через канал, сократилось на 66% с тех пор, как перевозчики начали перенаправлять свои суда в обход Африки", - говорится в сообщении. Через семь месяцев после начала ситуации в Красном море влияние на морское судоходство и международные поставки продолжает усиливаться. Суда перенаправляются в район мыса Доброй Надежды, что вызывает увеличение времени транзита и операционных расходов в Maersk. Несмотря на это, спрос на контейнерные перевозки остается высоким.Движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, поддержало Палестину и призвало другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к израильским кораблям, заявив, что не мешают свободе судоходства. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Maersk – одна из крупнейших в мире судоходных компаний, работающая в 130 странах. Штат сотрудников составляет около 100 тысяч человек. Основана в 1904 году в датском городе Свеннборге.

суэцкий канал

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красное море, суэцкий канал