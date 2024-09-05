Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240905/kredit-851368573.html
В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ
В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ - 05.09.2024, ПРАЙМ
В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ
Еврокомиссия продолжает работу над предложением о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T16:13+0300
2024-09-05T16:37+0300
экономика
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает работу над предложением о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом представитель ЕК сообщил агентству РИА Новости."Со стороны Еврокомиссии мы двигаемся вперед в этой работе (по подготовке предложения – ред.). Работа продолжается", - отметил он.По словам собеседника издания, цель заключается в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов США в виде кредита до конца года.Для погашения кредитов планируется использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов.Ранее возникли разногласия между странами ЕС и США по вопросу гарантирования этого кредита. Вашингтон хочет, чтобы заморозка средств была бессрочной, чтобы гарантировать их использование для погашения кредита Киеву. Однако в странах ЕС нет единого мнения по этому вопросу.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, замороженные российские активы
Экономика, ЕС, замороженные российские активы
16:13 05.09.2024 (обновлено: 16:37 05.09.2024)
 
В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ

ЕК: ЕС и G7 до конца года предоставят Киеву кредит на $50 млрд из доходов от активов РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает работу над предложением о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом представитель ЕК сообщил агентству РИА Новости.
"Со стороны Еврокомиссии мы двигаемся вперед в этой работе (по подготовке предложения – ред.). Работа продолжается", - отметил он.
По словам собеседника издания, цель заключается в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов США в виде кредита до конца года.Для погашения кредитов планируется использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов.
Ранее возникли разногласия между странами ЕС и США по вопросу гарантирования этого кредита. Вашингтон хочет, чтобы заморозка средств была бессрочной, чтобы гарантировать их использование для погашения кредита Киеву. Однако в странах ЕС нет единого мнения по этому вопросу.
 
ЭкономикаЕСзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала