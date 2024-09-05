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В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ

В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ - 05.09.2024, ПРАЙМ

В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ

Еврокомиссия продолжает работу над предложением о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T16:13+0300

2024-09-05T16:13+0300

2024-09-05T16:37+0300

экономика

ес

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает работу над предложением о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом представитель ЕК сообщил агентству РИА Новости."Со стороны Еврокомиссии мы двигаемся вперед в этой работе (по подготовке предложения – ред.). Работа продолжается", - отметил он.По словам собеседника издания, цель заключается в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов США в виде кредита до конца года.Для погашения кредитов планируется использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов.Ранее возникли разногласия между странами ЕС и США по вопросу гарантирования этого кредита. Вашингтон хочет, чтобы заморозка средств была бессрочной, чтобы гарантировать их использование для погашения кредита Киеву. Однако в странах ЕС нет единого мнения по этому вопросу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, замороженные российские активы