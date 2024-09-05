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В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ
В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ - 05.09.2024, ПРАЙМ
В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ
Еврокомиссия продолжает работу над предложением о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T16:13+0300
2024-09-05T16:13+0300
2024-09-05T16:37+0300
экономика
ес
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает работу над предложением о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом представитель ЕК сообщил агентству РИА Новости."Со стороны Еврокомиссии мы двигаемся вперед в этой работе (по подготовке предложения – ред.). Работа продолжается", - отметил он.По словам собеседника издания, цель заключается в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов США в виде кредита до конца года.Для погашения кредитов планируется использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов.Ранее возникли разногласия между странами ЕС и США по вопросу гарантирования этого кредита. Вашингтон хочет, чтобы заморозка средств была бессрочной, чтобы гарантировать их использование для погашения кредита Киеву. Однако в странах ЕС нет единого мнения по этому вопросу.
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ес, замороженные российские активы
Экономика, ЕС, замороженные российские активы
В ЕК назвали сроки предоставления Киеву кредита из доходов от активов РФ
ЕК: ЕС и G7 до конца года предоставят Киеву кредит на $50 млрд из доходов от активов РФ
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает работу над предложением о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом представитель ЕК сообщил агентству РИА Новости.
"Со стороны Еврокомиссии мы двигаемся вперед в этой работе (по подготовке предложения – ред.). Работа продолжается", - отметил он.
По словам собеседника издания, цель заключается в том, чтобы совместно с партнерами по "большой семерке" предоставить Украине порядка 50 миллиардов долларов США в виде кредита до конца года.Для погашения кредитов планируется использование непредвиденных доходов от замороженных российских активов.
Ранее возникли разногласия между странами ЕС и США по вопросу гарантирования этого кредита. Вашингтон хочет, чтобы заморозка средств была бессрочной, чтобы гарантировать их использование для погашения кредита Киеву. Однако в странах ЕС нет единого мнения по этому вопросу.