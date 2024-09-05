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Сеть "Лэтуаль" открыла самый большой в ОАЭ бьюти-магазин

Сеть "Лэтуаль" открыла самый большой в ОАЭ бьюти-магазин - 05.09.2024, ПРАЙМ

Сеть "Лэтуаль" открыла самый большой в ОАЭ бьюти-магазин

Парфюмерно-косметическая сеть "Лэтуаль" открыла самый большой бьюти-магазин в Объединенных Арабских Эмиратах, он появился в торговом центре Дубая, вложения... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T16:32+0300

2024-09-05T16:32+0300

2024-09-05T16:32+0300

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая сеть "Лэтуаль" открыла самый большой бьюти-магазин в Объединенных Арабских Эмиратах, он появился в торговом центре Дубая, вложения составили 8 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в компании. "Лэтуаль"... открыла самый большой бьюти-магазин в ОАЭ площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Он расположился в Дубае, в одном из самых популярных торговых центров города Dubai Festival City Mall", - сообщили в компании. По словам компании, вложения в открытие нового магазина составили 8 миллионов долларов (или 29 миллионов дирхамов). В ассортименте магазина представлено свыше тысячи брендов. Помимо этого, компания на днях открыла еще один магазин в ОАЭ. Он стал четвертым по счету и открылся в эмирате Рас-эль-Хайма в торговом центре Manar Mall. Общий объем инвестиций составил 5 миллионов долларов (или 18,4 миллиона дирхамов). В ассортименте товары и средства от 625 брендов. Компания "Лэтуаль" была основана в 1997 году, на данный момент более 1000 магазинов сети представлено в 250 городах России, а также есть несколько точек в странах СНГ, Катаре и ОАЭ. На рынок Объединенных Арабских Эмиратов компания вышла в начале августа, первый магазин был открыт в Шардже.

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