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В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией

В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией - 05.09.2024, ПРАЙМ

В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией

Sputnik. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T16:47+0300

2024-09-05T16:47+0300

2024-09-05T16:47+0300

политика

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Литва разместила оборонительные сооружения, в том числе "зубы дракона", на границе с Калининградской областью, передает Sputnik.Согласно сообщению пресс-службы министерства обороны Литвы, сооружения появились в Панямуне на юго-западе страны."Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском – Прим.Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом", — заявил глава оборонного ведомства Литвы.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отметил, что западные политики используют предполагаемую российскую угрозу для запугивания своего населения и отвлечения внимания от внутренних проблем. Президент объяснил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, такое действие лишено смысла.

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