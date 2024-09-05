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В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией - 05.09.2024, ПРАЙМ
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В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией
В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией - 05.09.2024, ПРАЙМ
В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией
Sputnik. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T16:47+0300
2024-09-05T16:47+0300
политика
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Литва разместила оборонительные сооружения, в том числе "зубы дракона", на границе с Калининградской областью, передает Sputnik.Согласно сообщению пресс-службы министерства обороны Литвы, сооружения появились в Панямуне на юго-западе страны."Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском – Прим.Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом", — заявил глава оборонного ведомства Литвы.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отметил, что западные политики используют предполагаемую российскую угрозу для запугивания своего населения и отвлечения внимания от внутренних проблем. Президент объяснил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, такое действие лишено смысла.
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россия, литва
Политика, РОССИЯ, ЛИТВА
16:47 05.09.2024
 
В Литве раскрыли, что разместили на границе с Россией

Sputnik: Литва разместила зубы дракона возле Калининградской области

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Литва разместила оборонительные сооружения, в том числе "зубы дракона", на границе с Калининградской областью, передает Sputnik.
Согласно сообщению пресс-службы министерства обороны Литвы, сооружения появились в Панямуне на юго-западе страны.
"Мост Луизы (соединяет литовский город с российским Советском – Прим.Ред.) является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом", — заявил глава оборонного ведомства Литвы.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отметил, что западные политики используют предполагаемую российскую угрозу для запугивания своего населения и отвлечения внимания от внутренних проблем. Президент объяснил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО, такое действие лишено смысла.
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