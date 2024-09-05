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Премьер Малайзии объяснил, зачем страна вступает в БРИКС
Премьер Малайзии объяснил, зачем страна вступает в БРИКС - 05.09.2024, ПРАЙМ
Премьер Малайзии объяснил, зачем страна вступает в БРИКС
Вступая в БРИКС, Малайзия сможет укрепить отношения с Россией и со странами Глобального юга и диверсифицировать усилия в области экономической дипломатии,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:11+0300
2024-09-05T10:11+0300
2024-09-05T10:28+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Вступая в БРИКС, Малайзия сможет укрепить отношения с Россией и со странами Глобального юга и диверсифицировать усилия в области экономической дипломатии, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.Стране важно укрепить сотрудничество со всеми странами-членами объединения. По его словам, Россия играет важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности и в целом на международной арене. Это выходит за рамки геополитики и бизнеса. Прежде всего, основе ее мягкой силы лежат достижения в культуре, идеологии и стремление к знаниям.Малайзия стремится построить прочные связи со странами Глобального юга и развивать с ними партнерские связи, поскольку именно они играют ведущую роль в формировании контуров будущего мировой экономики. Согласно текущим оценкам, доля стран Глобального юга составляет около 40% мирового экономического производства, и в них проживает около 85% населения планеты. По прогнозам, к 2030 году сюда будут относиться три из четырех крупнейших экономик.Поэтому для Малайзии важны прочные связи, чтобы участвовать в этом росте и способствовать формированию сбалансированного миропорядка. Как председатель АСЕАН в 2025 году, Малайзия сосредоточится на поиске синергии с другими регионами и возможными партнерами для развития и процветания, добавил он.Выступая на форуме, Анвар Ибрагим поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение, свою речь он начал на русском, со слова "здравствуйте".
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малайзия, глобальный юг
ВЭФ-2024, МАЛАЙЗИЯ, Глобальный Юг
Премьер Малайзии объяснил, зачем страна вступает в БРИКС
Премьер Малайзии: вступая в БРИКС, страна укрепит связи с РФ и глобальным югом
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Вступая в БРИКС, Малайзия сможет укрепить отношения с Россией и со странами Глобального юга и диверсифицировать усилия в области экономической дипломатии, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
Стране важно укрепить сотрудничество со всеми странами-членами объединения.
По его словам, Россия играет важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности и в целом на международной арене. Это выходит за рамки геополитики и бизнеса. Прежде всего, основе ее мягкой силы лежат достижения в культуре, идеологии и стремление к знаниям.
Малайзия стремится построить прочные связи со странами Глобального юга и развивать с ними партнерские связи, поскольку именно они играют ведущую роль в формировании контуров будущего мировой экономики. Согласно текущим оценкам, доля стран Глобального юга составляет около 40% мирового экономического производства, и в них проживает около 85% населения планеты. По прогнозам, к 2030 году сюда будут относиться три из четырех крупнейших экономик.
Поэтому для Малайзии важны прочные связи, чтобы участвовать в этом росте и способствовать формированию сбалансированного миропорядка. Как председатель АСЕАН в 2025 году, Малайзия сосредоточится на поиске синергии с другими регионами и возможными партнерами для развития и процветания, добавил он.
Выступая на форуме, Анвар Ибрагим поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение, свою речь он начал на русском, со слова "здравствуйте".
Путин увидел потенциал для наращивания товарооборота с Малайзией