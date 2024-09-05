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В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года - 05.09.2024, ПРАЙМ
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В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года
В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года - 05.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года
Минфин РФ оценил дефицит денежных средств ОСК в 1,029 триллиона рублей до 2030 года, сообщил журналистам в четверг глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:22+0300
2024-09-05T08:22+0300
россия
вэф-2024
оск
втб
дефицит
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ оценил дефицит денежных средств ОСК в 1,029 триллиона рублей до 2030 года, сообщил журналистам в четверг глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ. "Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК. Министерство финансов в лице Казначейства месяцев восемь, наверно, не меньше, работало, или девять, и пришли к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года, именно те 5 лет, которые мы будем управлять, составляет 1 триллион 29 миллиардов рублей. Это цифры министерства финансов", - сказал Костин. "Что под этим подразумевается? Дефицит денежных средств – это финансирование собственной деятельности ОСК, это погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией, и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов", - пояснил он. ОСК – крупнейшая судостроительная компания России со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года ОСК была передана в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, оск, втб, дефицит
РОССИЯ, ВЭФ-2024, ОСК, ВТБ, дефицит
08:22 05.09.2024
 
В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года

Костин: Минфин оценил дефицит денежных средств ОСК до 2030 г в триллион рублей

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк%Вывеска на здании Объединенной строительной корпорации в Москве
%Вывеска на здании Объединенной строительной корпорации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ оценил дефицит денежных средств ОСК в 1,029 триллиона рублей до 2030 года, сообщил журналистам в четверг глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ.
"Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК. Министерство финансов в лице Казначейства месяцев восемь, наверно, не меньше, работало, или девять, и пришли к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года, именно те 5 лет, которые мы будем управлять, составляет 1 триллион 29 миллиардов рублей. Это цифры министерства финансов", - сказал Костин.
"Что под этим подразумевается? Дефицит денежных средств – это финансирование собственной деятельности ОСК, это погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией, и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов", - пояснил он.
ОСК – крупнейшая судостроительная компания России со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года ОСК была передана в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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РОССИЯВЭФ-2024ОСКВТБдефицит
 
 
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