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В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года

В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года - 05.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года

Минфин РФ оценил дефицит денежных средств ОСК в 1,029 триллиона рублей до 2030 года, сообщил журналистам в четверг глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T08:22+0300

2024-09-05T08:22+0300

2024-09-05T08:22+0300

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оск

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дефицит

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ оценил дефицит денежных средств ОСК в 1,029 триллиона рублей до 2030 года, сообщил журналистам в четверг глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ. "Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК. Министерство финансов в лице Казначейства месяцев восемь, наверно, не меньше, работало, или девять, и пришли к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года, именно те 5 лет, которые мы будем управлять, составляет 1 триллион 29 миллиардов рублей. Это цифры министерства финансов", - сказал Костин. "Что под этим подразумевается? Дефицит денежных средств – это финансирование собственной деятельности ОСК, это погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией, и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов", - пояснил он. ОСК – крупнейшая судостроительная компания России со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года ОСК была передана в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, вэф-2024, оск, втб, дефицит