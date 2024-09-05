https://1prime.ru/20240905/minfin-851346487.html
В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года
В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года - 05.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года
Минфин РФ оценил дефицит денежных средств ОСК в 1,029 триллиона рублей до 2030 года, сообщил журналистам в четверг глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:22+0300
2024-09-05T08:22+0300
2024-09-05T08:22+0300
россия
вэф-2024
оск
втб
дефицит
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/66/828656684_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_5767e23b11ca86dc47c2cab4c872de8c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ оценил дефицит денежных средств ОСК в 1,029 триллиона рублей до 2030 года, сообщил журналистам в четверг глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ. "Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК. Министерство финансов в лице Казначейства месяцев восемь, наверно, не меньше, работало, или девять, и пришли к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года, именно те 5 лет, которые мы будем управлять, составляет 1 триллион 29 миллиардов рублей. Это цифры министерства финансов", - сказал Костин. "Что под этим подразумевается? Дефицит денежных средств – это финансирование собственной деятельности ОСК, это погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией, и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов", - пояснил он. ОСК – крупнейшая судостроительная компания России со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года ОСК была передана в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240904/fnb-851337255.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/66/828656684_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5fc1267a482a3390c9faf3e0932ca3cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэф-2024, оск, втб, дефицит
РОССИЯ, ВЭФ-2024, ОСК, ВТБ, дефицит
В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года
Костин: Минфин оценил дефицит денежных средств ОСК до 2030 г в триллион рублей
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ оценил дефицит денежных средств ОСК в 1,029 триллиона рублей до 2030 года, сообщил журналистам в четверг глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ.
"Мы попросили министерство финансов провести анализ финансового состояния ОСК. Министерство финансов в лице Казначейства месяцев восемь, наверно, не меньше, работало, или девять, и пришли к выводу, что дефицит денежных средств с перспективой до 2030 года, именно те 5 лет, которые мы будем управлять, составляет 1 триллион 29 миллиардов рублей. Это цифры министерства финансов", - сказал Костин.
"Что под этим подразумевается? Дефицит денежных средств – это финансирование собственной деятельности ОСК, это погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредиты, не обеспеченные товарной продукцией, и это средства, необходимые для достройки убыточных заказов", - пояснил он.
ОСК – крупнейшая судостроительная компания России со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года ОСК была передана в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Минфин оценил снижение объема ФНБ в августе