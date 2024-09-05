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Минсельхоз начнет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах" - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз начнет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах"
Минсельхоз начнет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах" - 05.09.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз начнет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах"
Минсельхоз полностью переведет услуги для бизнеса на портал "Госуслуги", заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в рамках Восточного... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:34+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз полностью переведет услуги для бизнеса на портал "Госуслуги", заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в рамках Восточного экономического форума. "Мы практически полностью переходим на возможность оказания услуг бизнесу через портал "Госуслуги". И мало того, что мы следим за тем, чтобы у нас сроки соблюдались и сокращались, мы еще внимательно следим за тем, чтобы у нас было минимум отказов по ряду услуг, например, по регистрации пестицидов и агрохимикатов, по выдаче разрешения на ввоз такой продукции", - сказал Разин, добавив, что в этом году у министерства есть услуги без отказов от бизнеса. По его словам, также важно, чтобы господдержка оказывалась качественно и вовремя: "Мы достаточно серьезно поддерживаем наш агробизнес, субсидируем целый ряд направлений". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РОССИЯ, ВЭФ-2024
09:34 05.09.2024 (обновлено: 09:35 05.09.2024)
 
Минсельхоз начнет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах"

Минсельхоз полностью будет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз полностью переведет услуги для бизнеса на портал "Госуслуги", заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в рамках Восточного экономического форума.
"Мы практически полностью переходим на возможность оказания услуг бизнесу через портал "Госуслуги". И мало того, что мы следим за тем, чтобы у нас сроки соблюдались и сокращались, мы еще внимательно следим за тем, чтобы у нас было минимум отказов по ряду услуг, например, по регистрации пестицидов и агрохимикатов, по выдаче разрешения на ввоз такой продукции", - сказал Разин, добавив, что в этом году у министерства есть услуги без отказов от бизнеса.
По его словам, также важно, чтобы господдержка оказывалась качественно и вовремя: "Мы достаточно серьезно поддерживаем наш агробизнес, субсидируем целый ряд направлений".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
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