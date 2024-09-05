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Минсельхоз начнет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах"

Минсельхоз начнет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах" - 05.09.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз начнет оказывать услуги бизнесу на "Госуслугах"

Минсельхоз полностью переведет услуги для бизнеса на портал "Госуслуги", заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в рамках Восточного... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:34+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз полностью переведет услуги для бизнеса на портал "Госуслуги", заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в рамках Восточного экономического форума. "Мы практически полностью переходим на возможность оказания услуг бизнесу через портал "Госуслуги". И мало того, что мы следим за тем, чтобы у нас сроки соблюдались и сокращались, мы еще внимательно следим за тем, чтобы у нас было минимум отказов по ряду услуг, например, по регистрации пестицидов и агрохимикатов, по выдаче разрешения на ввоз такой продукции", - сказал Разин, добавив, что в этом году у министерства есть услуги без отказов от бизнеса. По его словам, также важно, чтобы господдержка оказывалась качественно и вовремя: "Мы достаточно серьезно поддерживаем наш агробизнес, субсидируем целый ряд направлений". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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