https://1prime.ru/20240905/mongoliya-851345642.html

Цивилев рассказал, какие нефтепродукты поставят Монголии

Цивилев рассказал, какие нефтепродукты поставят Монголии - 05.09.2024, ПРАЙМ

Цивилев рассказал, какие нефтепродукты поставят Монголии

Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T07:16+0300

2024-09-05T07:16+0300

2024-09-05T07:16+0300

энергетика

россия

монголия

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума. Ранее во вторник Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и отдельное соглашение о поставках авиационного топлива. "Керосина (авиационного - ред.) - 60 тысяч тонн в год, а нефтепродуктов - по-моему, примерно 1,8-1,9 миллиона тонн в год", - ответил он на вопрос о том, какой объем поставок топлива запланирован в Монголию. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, монголия, вэф-2024