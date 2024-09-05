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Цивилев рассказал, какие нефтепродукты поставят Монголии - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240905/mongoliya-851345642.html
Цивилев рассказал, какие нефтепродукты поставят Монголии
Цивилев рассказал, какие нефтепродукты поставят Монголии - 05.09.2024, ПРАЙМ
Цивилев рассказал, какие нефтепродукты поставят Монголии
Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T07:16+0300
2024-09-05T07:16+0300
энергетика
россия
монголия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума. Ранее во вторник Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и отдельное соглашение о поставках авиационного топлива. "Керосина (авиационного - ред.) - 60 тысяч тонн в год, а нефтепродуктов - по-моему, примерно 1,8-1,9 миллиона тонн в год", - ответил он на вопрос о том, какой объем поставок топлива запланирован в Монголию. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, монголия, вэф-2024
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, ВЭФ-2024
07:16 05.09.2024
 
Цивилев рассказал, какие нефтепродукты поставят Монголии

Россия поставит Монголии 1,8 млн тонн нефтепродуктов, 60 тысяч тонн авиакеросина в год

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦистерны на нефтебазе
Цистерны на нефтебазе - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Соглашения с Монголией предусматривают поставку из России около 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов и 60 тысяч тонн авиакеросина в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.
Ранее во вторник Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов и отдельное соглашение о поставках авиационного топлива.
"Керосина (авиационного - ред.) - 60 тысяч тонн в год, а нефтепродуктов - по-моему, примерно 1,8-1,9 миллиона тонн в год", - ответил он на вопрос о том, какой объем поставок топлива запланирован в Монголию.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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3 сентября, 15:57
 
ЭнергетикаРОССИЯМОНГОЛИЯВЭФ-2024
 
 
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