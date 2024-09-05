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"Газпром нефть" выступила за дальнейшее расширение налогового режима НДД - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Газпром нефть" выступила за дальнейшее расширение налогового режима НДД
"Газпром нефть" выступила за дальнейшее расширение налогового режима НДД - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром нефть" выступила за дальнейшее расширение налогового режима НДД
"Газпром нефть" выступает за дальнейшее расширение режима налога на дополнительный доход (НДД), это позволит улучшить экономику проектов по добыче нефти,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:41+0300
2024-09-05T14:41+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" выступает за дальнейшее расширение режима налога на дополнительный доход (НДД), это позволит улучшить экономику проектов по добыче нефти, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава компании Александр Дюков. "НДД - отличный налоговый инструмент, который уже зарекомендовал себя как высокоэффективный и для отрасли, и для бюджета. Важно продолжить расширение применения этого механизма. У нас есть еще достаточно большое количество месторождений, которые можно было бы отнести к третьей или четвертой группе НДД", - сказал он. "Это, безусловно, позволит улучшить экономику проектов по разработке месторождений, будет способствовать как поддержанию объемов добычи, так и, если потребуется, росту добычи", - считает Дюков. "Газпром нефть" вовлекает в разработку все больше трудноизвлекаемых запасов. По словам Дюкова, компания входит в новые провинции с суровыми климатическими условиями и отсутствием инфраструктуры. "Поэтому нужна определенная перенастройка системы налогообложения, которая была бы гибкой и стимулировала компании вкладывать деньги в разработку сложных запасов и в освоение новых регионов добычи", - подытожил глава компании. Для ввода в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов компания занимается разработкой новых технологий, в том числе цифровых, и созданием нового российского оборудования, говорит Дюков. При этом использование отечественного оборудования оказывается зачастую дешевле, что помогает компании сокращать издержки. Однако для активной разработки трудноизлвекаемых запасов, как подчеркивает глава "Газпром нефти", нефтяникам требуется помощь государства и гибкость со стороны бюджета. Также комментируя тему налогообложения, Дюков добавил, что в части нефтепереработки кабмин готовит решение о ее поддержке в дальнейшем. "Сейчас есть субсидия в виде топливного демпфера, но нужно решение правительства - продлить ее или нет", - подытожил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, газпромнефть, новости компании
Экономика, РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, Новости компании
14:41 05.09.2024
 
"Газпром нефть" выступила за дальнейшее расширение налогового режима НДД

Дюков: "Газпром нефть" выступает за дальнейшее расширение налогового режима НДД

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Дюков
Александр Дюков - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" выступает за дальнейшее расширение режима налога на дополнительный доход (НДД), это позволит улучшить экономику проектов по добыче нефти, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава компании Александр Дюков.
"НДД - отличный налоговый инструмент, который уже зарекомендовал себя как высокоэффективный и для отрасли, и для бюджета. Важно продолжить расширение применения этого механизма. У нас есть еще достаточно большое количество месторождений, которые можно было бы отнести к третьей или четвертой группе НДД", - сказал он.
"Это, безусловно, позволит улучшить экономику проектов по разработке месторождений, будет способствовать как поддержанию объемов добычи, так и, если потребуется, росту добычи", - считает Дюков.
"Газпром нефть" вовлекает в разработку все больше трудноизвлекаемых запасов. По словам Дюкова, компания входит в новые провинции с суровыми климатическими условиями и отсутствием инфраструктуры. "Поэтому нужна определенная перенастройка системы налогообложения, которая была бы гибкой и стимулировала компании вкладывать деньги в разработку сложных запасов и в освоение новых регионов добычи", - подытожил глава компании.
Для ввода в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов компания занимается разработкой новых технологий, в том числе цифровых, и созданием нового российского оборудования, говорит Дюков. При этом использование отечественного оборудования оказывается зачастую дешевле, что помогает компании сокращать издержки. Однако для активной разработки трудноизлвекаемых запасов, как подчеркивает глава "Газпром нефти", нефтяникам требуется помощь государства и гибкость со стороны бюджета.
Также комментируя тему налогообложения, Дюков добавил, что в части нефтепереработки кабмин готовит решение о ее поддержке в дальнейшем. "Сейчас есть субсидия в виде топливного демпфера, но нужно решение правительства - продлить ее или нет", - подытожил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
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