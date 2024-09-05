Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" учредит объединенный Заполярный дивизион - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240905/nornikel-851358737.html
"Норникель" учредит объединенный Заполярный дивизион
"Норникель" учредит объединенный Заполярный дивизион - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Норникель" учредит объединенный Заполярный дивизион
"Норильский никель" вносит изменения в модель управления компаний и объединяет Норильский и Кольский дивизионы в Заполярный дивизион для принятия оперативных... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:21+0300
2024-09-05T11:29+0300
экономика
гмк норильский никель
https://cdnn.1prime.ru/img/83349/05/833490537_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_83a98750b828153234b5c6c3528d5845.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Норильский никель" вносит изменения в модель управления компаний и объединяет Норильский и Кольский дивизионы в Заполярный дивизион для принятия оперативных решений на фоне внешних вызовов, сообщила компания."Норникель" вносит изменения в модель управления компанией … Две ключевые производственные площадки - Норильский и Кольский дивизионы - объединяются в Заполярный дивизион, что позволит создать плоскую структуру управления, в которой решения будут приниматься оперативнее", - говорится в сообщении."Цель изменений - рост операционной эффективности. Такой шаг продиктован рядом серьезных внешних вызовов. Среди них: падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам, рост стоимости и снижение доступности оборудования и технологий, затруднение с международными платежами, дефицит кадров и многое другое", - добавляют в "Норникеле".
https://1prime.ru/20240611/ii-849087165.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83349/05/833490537_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_598a906cf1008502234bd9b04ca9c24a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гмк норильский никель
Экономика, ГМК Норильский никель
11:21 05.09.2024 (обновлено: 11:29 05.09.2024)
 
"Норникель" учредит объединенный Заполярный дивизион

"Норникель" объединит Норильский и Кольский дивизионы в Заполярный дивизион

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Норильский никель" вносит изменения в модель управления компаний и объединяет Норильский и Кольский дивизионы в Заполярный дивизион для принятия оперативных решений на фоне внешних вызовов, сообщила компания.
"Норникель" вносит изменения в модель управления компанией … Две ключевые производственные площадки - Норильский и Кольский дивизионы - объединяются в Заполярный дивизион, что позволит создать плоскую структуру управления, в которой решения будут приниматься оперативнее", - говорится в сообщении.
"Цель изменений - рост операционной эффективности. Такой шаг продиктован рядом серьезных внешних вызовов. Среди них: падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам, рост стоимости и снижение доступности оборудования и технологий, затруднение с международными платежами, дефицит кадров и многое другое", - добавляют в "Норникеле".
Стенд Норникеля на Красноярском экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
"Норникель" планирует заработать от ИИ 100 миллионов долларов в этом году
11 июня, 21:13
 
ЭкономикаГМК Норильский никель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала