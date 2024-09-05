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"Норникель" учредит объединенный Заполярный дивизион

"Норникель" учредит объединенный Заполярный дивизион - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Норникель" учредит объединенный Заполярный дивизион

"Норильский никель" вносит изменения в модель управления компаний и объединяет Норильский и Кольский дивизионы в Заполярный дивизион для принятия оперативных... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:21+0300

2024-09-05T11:21+0300

2024-09-05T11:29+0300

экономика

гмк норильский никель

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Норильский никель" вносит изменения в модель управления компаний и объединяет Норильский и Кольский дивизионы в Заполярный дивизион для принятия оперативных решений на фоне внешних вызовов, сообщила компания."Норникель" вносит изменения в модель управления компанией … Две ключевые производственные площадки - Норильский и Кольский дивизионы - объединяются в Заполярный дивизион, что позволит создать плоскую структуру управления, в которой решения будут приниматься оперативнее", - говорится в сообщении."Цель изменений - рост операционной эффективности. Такой шаг продиктован рядом серьезных внешних вызовов. Среди них: падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам, рост стоимости и снижение доступности оборудования и технологий, затруднение с международными платежами, дефицит кадров и многое другое", - добавляют в "Норникеле".

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гмк норильский никель