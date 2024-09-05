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ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти
ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти - 05.09.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти
ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T19:31+0300
2024-09-05T19:31+0300
2024-09-05T19:31+0300
опек
сокращение добычи нефти
сокращение добычи
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября, сообщается в коммюнике организации. "Восемь стран-участниц согласились продлить дополнительное добровольное сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки на два месяца до конца ноября 2024 года", — говорится в релизе. Также отмечается, что с декабря этого года сокращения будут постепенно снижаться ежемесячно в соответствии с существующим графиком. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные ("добровольные") сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, но снижения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября.
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опек, сокращение добычи нефти, сокращение добычи
ОПЕК, сокращение добычи нефти, сокращение добычи
ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти
ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ОПЕК+ продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября, сообщается в коммюнике организации.
"Восемь стран-участниц согласились продлить дополнительное добровольное сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки на два месяца до конца ноября 2024 года", — говорится в релизе. Также отмечается, что с декабря этого года сокращения будут постепенно снижаться ежемесячно в соответствии с существующим графиком.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, по итогам заседаний альянса 2 июня продлил дополнительные ("добровольные") сокращения добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки от расчётного уровня, но снижения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября.
СМИ: ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение нефтедобычи