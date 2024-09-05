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Дивиденды ВТБ в адрес государства направятся на финансирование ОСК

Дивиденды ВТБ в адрес государства направятся на финансирование ОСК - 05.09.2024, ПРАЙМ

Дивиденды ВТБ в адрес государства направятся на финансирование ОСК

Государство будет направлять дивиденды от ВТБ в ближайшие пять лет на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), это уже одобрено... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T06:23+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Государство будет направлять дивиденды от ВТБ в ближайшие пять лет на финансирование Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), это уже одобрено президентом и правительством, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума. "Нам президент и правительство одобрили то, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые мы направляли правительству, - я не беру частные, частные дивиденды будут выплачиваться акционерам, как они должны были, - а все дивиденды, которые получал главный акционер, они будут целевым образом направляться на финансирование, на капитализацию компании ОСК", - сказал он. "Один из источников, как бы, найден - дивиденды ВТБ, которые предназначены для правительства РФ как главного акционера, в том числе и по привилегированным акциям. Дальше мы планируем ряд внебюджетных источников, в том числе, для развития", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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