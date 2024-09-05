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"В этом весь фокус". Путин раскрыл подробности переговоров с Украиной

"В этом весь фокус". Путин раскрыл подробности переговоров с Украиной - 05.09.2024, ПРАЙМ

"В этом весь фокус". Путин раскрыл подробности переговоров с Украиной

Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого. Об этом глава государства... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:53+0300

2024-09-05T10:53+0300

2024-09-05T10:53+0300

политика

россия

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переговоры

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии ВЭФ."Нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. О чём свидетельствуют и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ, а значит, украинскую сторону в целом достигнутые договорённости устроили", — отметил российский лидер.По словам Путина, Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Украиной в 2022 году до визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.Кроме того, украинской стороне пришлось отказаться от договоренностей с Москвой из-за желания элит США, Европы и некоторых европейских стран нанести стратегическое поражение России. Путин подчеркнул, что в перспективе нужно искать такие формы и гарантии, которые бы "как-то" работали.

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россия, украина, переговоры