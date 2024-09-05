https://1prime.ru/20240905/peregovory-851356311.html
"В этом весь фокус". Путин раскрыл подробности переговоров с Украиной
"В этом весь фокус". Путин раскрыл подробности переговоров с Украиной - 05.09.2024, ПРАЙМ
"В этом весь фокус". Путин раскрыл подробности переговоров с Украиной
Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого. Об этом глава государства... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:53+0300
2024-09-05T10:53+0300
2024-09-05T10:53+0300
политика
россия
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851354404_0:139:2980:1815_1920x0_80_0_0_154c838e9113b870ff1765a775c958e6.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии ВЭФ."Нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. О чём свидетельствуют и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ, а значит, украинскую сторону в целом достигнутые договорённости устроили", — отметил российский лидер.По словам Путина, Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Украиной в 2022 году до визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.Кроме того, украинской стороне пришлось отказаться от договоренностей с Москвой из-за желания элит США, Европы и некоторых европейских стран нанести стратегическое поражение России. Путин подчеркнул, что в перспективе нужно искать такие формы и гарантии, которые бы "как-то" работали.
https://1prime.ru/20240826/granitsa-851129852.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851354404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_558c84cd51d9d2d0980e5f6d76745981.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
"В этом весь фокус". Путин раскрыл подробности переговоров с Украиной
Путин: условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии ВЭФ.
"Нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. О чём свидетельствуют и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ, а значит, украинскую сторону в целом достигнутые договорённости устроили", — отметил российский лидер.
По словам Путина, Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Украиной в 2022 году до визита бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.
Кроме того, украинской стороне пришлось отказаться от договоренностей с Москвой из-за желания элит США, Европы и некоторых европейских стран нанести стратегическое поражение России. Путин подчеркнул, что в перспективе нужно искать такие формы и гарантии, которые бы "как-то" работали.
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной