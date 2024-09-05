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Экономика России прошла пик перегрева, считает Греф

Экономика России прошла пик перегрева, считает Греф - 05.09.2024, ПРАЙМ

Экономика России прошла пик перегрева, считает Греф

Российская экономика все еще находится в состоянии перегрева, но его пик уже пройден, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T07:12+0300

2024-09-05T07:12+0300

2024-09-05T07:12+0300

экономика

сбербанк

герман греф

перегрев

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российская экономика все еще находится в состоянии перегрева, но его пик уже пройден, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. "Перегрев как таковой сохраняется, но динамика его сейчас стабилизировалась", - прокомментировал глава Сбербанка вопрос о стадии перегрева экономики. Он отметил, что поскольку безработица все еще сохраняется на очень низком уровне - 2,4%, а загрузка производственных мощностей составляет 81%, рано говорить, что экономика выходит из состояния перегрева. "Но то, что сейчас мы видим стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей, это говорит о том, что все же мы пик прошли", - считает Греф. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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сбербанк, герман греф, перегрев