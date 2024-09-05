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ВТБ объявил о покупке "Первой грузовой компании"
ВТБ объявил о покупке "Первой грузовой компании" - 05.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ объявил о покупке "Первой грузовой компании"
ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", которая является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, стоимость сделки... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T06:10+0300
2024-09-05T06:10+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", которая является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, стоимость сделки исходила из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга, сообщил глава банка Андрей Костин. "Купили уже", - прокомментировал он вопрос о "Первой грузовой компании" журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Костин не стал раскрывать стоимость сделки, однако отметил, что "ВТБ купил актив исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга". Говоря о дальнейших планах насчет компании, он указал, что ВТБ "долго старается не держаться" активов, однако пока компания находится в управлении банка. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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пгк, втб, андрей костин, вэф-2024
ПГК, ВТБ, Андрей Костин, ВЭФ-2024
ВТБ объявил о покупке "Первой грузовой компании"
ВТБ купил "Первую грузовую компанию", одного из крупнейших ж/д операторов в России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ приобрел "Первую грузовую компанию", которая является одним из крупнейших частных операторов железнодорожных грузоперевозок в России, стоимость сделки исходила из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга, сообщил глава банка Андрей Костин.
"Купили уже", - прокомментировал он вопрос о "Первой грузовой компании" журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Костин не стал раскрывать стоимость сделки, однако отметил, что "ВТБ купил актив исходя из оценки более 200 миллиардов рублей с учетом долга".
ВТБ ожидает рост доли среднесрочных вкладов
Говоря о дальнейших планах насчет компании, он указал, что ВТБ "долго старается не держаться" активов, однако пока компания находится в управлении банка.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.