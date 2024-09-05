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ВТБ уточнил порядок покупки "Почта банка"
ВТБ уточнил порядок покупки "Почта банка" - 05.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ уточнил порядок покупки "Почта банка"
Покупка банком ВТБ "Почта банка" будет оплачена деньгами и завершится в 2026 году, но возможно и раньше, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T06:16+0300
2024-09-05T06:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Покупка банком ВТБ "Почта банка" будет оплачена деньгами и завершится в 2026 году, но возможно и раньше, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме. "Она будет деньгами. Наша общая задача – поддержать "Почту", - сказал он, отвечая на вопрос каким способом будет оплачена сделка по покупке ВТБ "Почта банка". "Мы думаем, что мы завершим сделку в 2026 году, может раньше. Пока - 2026 год", - добавил Костин. Он также отметил, что общей оценки еще нет до конца, но ВТБ получили согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на то, что сможет использовать структуру "Почты". Очень многим людям нравилось, что в банке были услуги почты, добавил он. "Оно (такое решение - ред.) точно будет безубыточное для "Почты России". И более того, в перспективе доходы "Почты" от использования банка, они возрастут", - заключил глава ВТБ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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втб, почта банк, вэф-2024
Экономика, ВТБ, Почта банк, ВЭФ-2024
ВТБ уточнил порядок покупки "Почта банка"
ВТБ: покупка "Почта банка" будет оплачена деньгами и завершится в 2026 году
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Покупка банком ВТБ "Почта банка" будет оплачена деньгами и завершится в 2026 году, но возможно и раньше, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме.
"Она будет деньгами. Наша общая задача – поддержать "Почту", - сказал он, отвечая на вопрос каким способом будет оплачена сделка по покупке ВТБ "Почта банка".
"Мы думаем, что мы завершим сделку в 2026 году, может раньше. Пока - 2026 год", - добавил Костин.
ФАС согласовала сделку по присоединению "Почта банка" к ВТБ
Он также отметил, что общей оценки еще нет до конца, но ВТБ получили согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на то, что сможет использовать структуру "Почты".
Очень многим людям нравилось, что в банке были услуги почты, добавил он. "Оно (такое решение - ред.) точно будет безубыточное для "Почты России". И более того, в перспективе доходы "Почты" от использования банка, они возрастут", - заключил глава ВТБ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.