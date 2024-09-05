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Путин назвал Дальний Восток флагманом России - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал Дальний Восток флагманом России
Путин назвал Дальний Восток флагманом России - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Дальний Восток флагманом России
Дальний Восток стал флагманом страны в новой глобальной экономической реальности, и развитие этого региона во многом определит будущее всей страны. Об этом... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:20+0300
2024-09-05T09:29+0300
вэф-2024
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток стал флагманом страны в новой глобальной экономической реальности, и развитие этого региона во многом определит будущее всей страны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках ВЭФ."Дальний Восток (стал – ред.) нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны", - заявил президент.По словам главы государства, Дальний Восток является важным фактором укрепления позиций России в мире.Владимир Путин выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
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владимир путин
ВЭФ-2024, Владимир Путин
09:20 05.09.2024 (обновлено: 09:29 05.09.2024)
 
Путин назвал Дальний Восток флагманом России

Путин: Дальний Восток стал флагманом РФ в новой глобальной экономической реальности

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток стал флагманом страны в новой глобальной экономической реальности, и развитие этого региона во многом определит будущее всей страны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках ВЭФ.
"Дальний Восток (стал – ред.) нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны", - заявил президент.
По словам главы государства, Дальний Восток является важным фактором укрепления позиций России в мире.
Владимир Путин выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
 
ВЭФ-2024Владимир Путин
 
 
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