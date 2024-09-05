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Путин назвал Дальний Восток флагманом России

Путин назвал Дальний Восток флагманом России - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал Дальний Восток флагманом России

Дальний Восток стал флагманом страны в новой глобальной экономической реальности, и развитие этого региона во многом определит будущее всей страны. Об этом... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:20+0300

2024-09-05T09:20+0300

2024-09-05T09:29+0300

вэф-2024

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Дальний Восток стал флагманом страны в новой глобальной экономической реальности, и развитие этого региона во многом определит будущее всей страны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках ВЭФ."Дальний Восток (стал – ред.) нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны", - заявил президент.По словам главы государства, Дальний Восток является важным фактором укрепления позиций России в мире.Владимир Путин выступил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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владимир путин