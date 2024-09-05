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Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке
Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит в ходе реализации программы развития новых энергетических мощностей ликвидировать прогнозный... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:22+0300
2024-09-05T09:22+0300
2024-09-05T09:22+0300
энергетика
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит в ходе реализации программы развития новых энергетических мощностей ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.По его словам, многие инвесторы сталкиваются с нехваткой мощностей на дальнем востоке, поэтому нужна новая программа развития энергомощностей, она устранит дефицит.Глава государства подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные запросы бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.
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владимир путин, вэф-2024
Энергетика, Владимир Путин, ВЭФ-2024
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке
Путин указал на необходимость развития новых энергомощностей на Дальнем Востоке
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит в ходе реализации программы развития новых энергетических мощностей ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.
По его словам, многие инвесторы сталкиваются с нехваткой мощностей на дальнем востоке, поэтому нужна новая программа развития энергомощностей, она устранит дефицит.
Глава государства подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные запросы бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.
Путин предложил подумать о строительстве АЭС на Дальнем Востоке