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Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке

Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке

Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит в ходе реализации программы развития новых энергетических мощностей ликвидировать прогнозный... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:22+0300

2024-09-05T09:22+0300

2024-09-05T09:22+0300

энергетика

владимир путин

вэф-2024

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит в ходе реализации программы развития новых энергетических мощностей ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.По его словам, многие инвесторы сталкиваются с нехваткой мощностей на дальнем востоке, поэтому нужна новая программа развития энергомощностей, она устранит дефицит.Глава государства подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные запросы бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, вэф-2024