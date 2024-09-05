Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240905/putin-851349233.html
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке
Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит в ходе реализации программы развития новых энергетических мощностей ликвидировать прогнозный... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:22+0300
2024-09-05T09:22+0300
энергетика
владимир путин
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55640fcdfea5d7faa8bbaeb5ba0b6563.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит в ходе реализации программы развития новых энергетических мощностей ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.По его словам, многие инвесторы сталкиваются с нехваткой мощностей на дальнем востоке, поэтому нужна новая программа развития энергомощностей, она устранит дефицит.Глава государства подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные запросы бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.
https://1prime.ru/20240905/aes-851348906.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/70/838927091_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a654e59cca2e427c59bcfa5f3b97fe1d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, вэф-2024
Энергетика, Владимир Путин, ВЭФ-2024
09:22 05.09.2024
 
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке

Путин указал на необходимость развития новых энергомощностей на Дальнем Востоке

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, предстоит в ходе реализации программы развития новых энергетических мощностей ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.
По его словам, многие инвесторы сталкиваются с нехваткой мощностей на дальнем востоке, поэтому нужна новая программа развития энергомощностей, она устранит дефицит.
Глава государства подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные запросы бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
Путин предложил подумать о строительстве АЭС на Дальнем Востоке
09:14
 
ЭнергетикаВладимир ПутинВЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала