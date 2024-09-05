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Путин указал на потенциал роста ДФО по геологической изученности
Путин указал на потенциал роста ДФО по геологической изученности - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин указал на потенциал роста ДФО по геологической изученности
У дальневосточного региона потенциал кратного роста геологической изученности по редкоземельным металлам, заявил президент России Владимир Путин в ходе... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:35+0300
2024-09-05T09:35+0300
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экономика
владимир путин
вэф-2024
редкоземельные элементы
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. У дальневосточного региона потенциал кратного роста геологической изученности по редкоземельным металлам, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. "Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. В том числе речь идет о поиске и добыче высокотехнологичного сырья: титана, лития… редкоземельных металлов, которые требуются в экономике будущего. И главное, что все это у нас есть", - подчеркнул глава государства.По его словам, этот индустриальный потенциал для роста экономики Дальнего Востока является огромным. Он заключается в создании рабочих мест, чтобы повысить доступность различных услуг и сервисов, а также укрепить связь и логистику. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владимир путин, вэф-2024, редкоземельные элементы, геология
Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2024, редкоземельные элементы, геология
Путин указал на потенциал роста ДФО по геологической изученности
Путин: Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. У дальневосточного региона потенциал кратного роста геологической изученности по редкоземельным металлам, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. В том числе речь идет о поиске и добыче высокотехнологичного сырья: титана, лития… редкоземельных металлов, которые требуются в экономике будущего. И главное, что все это у нас есть", - подчеркнул глава государства.
По его словам, этот индустриальный потенциал для роста экономики Дальнего Востока является огромным. Он заключается в создании рабочих мест, чтобы повысить доступность различных услуг и сервисов, а также укрепить связь и логистику.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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