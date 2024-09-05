https://1prime.ru/20240905/putin-851350578.html

Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России

Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России

Успех в реализации проектов на Дальнем Востоке и по всей России в целом зависит от россиян и их семей, рассказал глава государства Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:38+0300

2024-09-05T09:38+0300

2024-09-05T09:39+0300

россия

вэф-2024

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Успех в реализации проектов на Дальнем Востоке и по всей России в целом зависит от россиян и их семей, рассказал глава государства Владимир Путин. "Уважаемые коллеги, мы понимаем, успех в реализации наших планов и здесь, на Дальнем Востоке, да и по всей стране, зависит прежде всего от людей, от российских семей", - сказал президент в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.

https://1prime.ru/20240905/vostok-851348346.html

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россия, вэф-2024, владимир путин