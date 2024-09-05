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Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России
Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России
Успех в реализации проектов на Дальнем Востоке и по всей России в целом зависит от россиян и их семей, рассказал глава государства Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:38+0300
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россия
вэф-2024
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Успех в реализации проектов на Дальнем Востоке и по всей России в целом зависит от россиян и их семей, рассказал глава государства Владимир Путин. "Уважаемые коллеги, мы понимаем, успех в реализации наших планов и здесь, на Дальнем Востоке, да и по всей стране, зависит прежде всего от людей, от российских семей", - сказал президент в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
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россия, вэф-2024, владимир путин
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Владимир Путин
09:38 05.09.2024 (обновлено: 09:39 05.09.2024)
 
Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России

Путин: успех в реализации планов на Дальнем Востоке и по России зависит от людей

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Успех в реализации проектов на Дальнем Востоке и по всей России в целом зависит от россиян и их семей, рассказал глава государства Владимир Путин.
"Уважаемые коллеги, мы понимаем, успех в реализации наших планов и здесь, на Дальнем Востоке, да и по всей стране, зависит прежде всего от людей, от российских семей", - сказал президент в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Путин назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиций России
09:05
 
РОССИЯВЭФ-2024Владимир Путин
 
 
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