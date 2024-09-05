https://1prime.ru/20240905/putin-851351420.html

Путин объявил о реализации более глобального проекта, чем в Советском Союзе

Путин объявил о реализации более глобального проекта, чем в Советском Союзе - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин объявил о реализации более глобального проекта, чем в Советском Союзе

Президент России Владимир Путин сравнил грядущую модернизацию железных дорог на Дальнем Востоке со строительством БАМа во времена СССР. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:56+0300

2024-09-05T09:56+0300

2024-09-05T09:56+0300

вэф-2024

владимир путин

дальний восток

ссср

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сравнил грядущую модернизацию железных дорог на Дальнем Востоке со строительством БАМа во времена СССР.Он напомнил, что в ближайшие восемь лет на Восточном полигоне предстоит уложить 3100 километров железнодорожного полотна. Для сравнения: столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Транссиба вместе взятых и столько же в годы строительства БАМа с 1974 по 1984 годы. "Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.При этом главной целью реализации мастер-планов на Дальнем Востоке он назвал улучшение качества жизни граждан.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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владимир путин, дальний восток, ссср