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Выступление Владимира Путина на ВЭФ. Главное

Выступление Владимира Путина на ВЭФ. Главное - 05.09.2024, ПРАЙМ

Выступление Владимира Путина на ВЭФ. Главное

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке с программной речью. Главная тема мероприятия в этом году —... | 05.09.2024, ПРАЙМ

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2024-09-05T10:09+0300

вэф-2024

россия

владимир путин

дальний восток

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке с программной речью. Главная тема мероприятия в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".Развитие Дальнего Востока — приоритет России на весь XXI век. Дальневосточные регионы дают стране прямой выход на перспективные растущие рынки стран АТР. Основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, перечислил Путин. За последние три года на ВЭФ подписали больше тысячи соглашений на сумму более 10,5 триллиона рублей.В Приморском крае планируется создать первую международную территорию опережающего развития. Большой интерес к нему проявляют "китайские друзья", а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт.За восемь лет на Восточном полигоне предстоит проложить более трех тысяч километров железнодорожного полотна. Для сравнения: столько же было уложено в рамках первого и второго расширения БАМа и Транссиба вместе взятых и столько же - в годы строительства БАМа с 1974 по 1984 годы. На Дальнем Востоке начнет курсировать высококлассный поезд-медцентр, сообщил Путин.На Дальнем Востоке есть потенциал кратного роста проектов по добыче титана, лития, редкоземельных металлов.Для повышения технологического потенциала на Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников. Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока, рассказал Путин. Главная цель таких планов — повышение качества жизни людей, динамику выполнения власти будут отслеживать ежегодно.России нужно сформировать энергетический суверенитет страны. "Мы должны сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом", — подчеркнул президент.Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам в два процента готовых. На Дальнем Востоке объем строительства жилья вырос вдвое за пять лет, констатировал глава государства.Путин поручил с 1 июля поднять до миллиона рублей выплату на погашение ипотеки для многодетных семей в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.Президент сообщил о сохранении повышенных выплат по программам "Земский доктор" и "Земский учитель" на Дальнем Востоке.

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вэф-2024, россия, владимир путин, дальний восток