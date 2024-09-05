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Путин назвал цель реализации мастер-планов в ДФО
Путин назвал цель реализации мастер-планов в ДФО - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал цель реализации мастер-планов в ДФО
Целью реализации мастер-планов на Дальнем Востоке является повышение качества жизни граждан. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе своего | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:06+0300
2024-09-05T10:06+0300
2024-09-05T10:09+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Целью реализации мастер-планов на Дальнем Востоке является повышение качества жизни граждан. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Активно продвигаем принципиально новый инструмент повышения качества жизни людей - это так называемые мастер-планы. … И, повторю, интегрированные задачи здесь - это повышение качества жизни людей. В этом цель", - заявил глава государства. Как добавил Путин, мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока, где проживает более четырех миллионов граждан.В этой связи президент России предложил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов.
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Путин назвал цель реализации мастер-планов в ДФО
Путин: цель мастер-планов на Дальнем Востоке - повышение качества жизни людей
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Целью реализации мастер-планов на Дальнем Востоке является повышение качества жизни граждан. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Активно продвигаем принципиально новый инструмент повышения качества жизни людей - это так называемые мастер-планы. … И, повторю, интегрированные задачи здесь - это повышение качества жизни людей. В этом цель", - заявил глава государства.
Как добавил Путин, мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока, где проживает более четырех миллионов граждан.
В этой связи президент России предложил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов.
Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России