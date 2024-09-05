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Путин назвал "священным долгом" армии выбить ВСУ из Курской области
Путин назвал "священным долгом" армии выбить ВСУ из Курской области - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал "священным долгом" армии выбить ВСУ из Курской области
Внутриполитическую ситуацию в России не получилось раскачать, общество консолидировалось, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:37+0300
2024-09-05T10:37+0300
2024-09-05T10:44+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Внутриполитическую ситуацию в России не получилось раскачать, общество консолидировалось, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. "Одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, поселить неуверенность в наши действиях и так далее", - отметил глава государства. Как указал Путин, этой цели достичь не удалось.Вооруженным силам РФ удалось стабилизировать ситуацию в районе украинского вторжения в Курской области, отметил президент. Одновременно с этим противник ослабил свое присутствие на ключевых участках фронта, благодаря чему российские войска смогли пойти вперед и развить наступление на Донбассе. Он отметил, что для вооруженных сил России выдавить противника из Курской области и защитить граждан — "священный долг".Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владимир путин, вэф-2024, курская область, сво
Владимир Путин, ВЭФ-2024, Курская область, СВО
Путин назвал "священным долгом" армии выбить ВСУ из Курской области
Путин: священный долг российской армии - выбить ВСУ из Курской области
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Внутриполитическую ситуацию в России не получилось раскачать, общество консолидировалось, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, поселить неуверенность в наши действиях и так далее", - отметил глава государства. Как указал Путин, этой цели достичь не удалось.
Вооруженным силам РФ удалось стабилизировать ситуацию в районе украинского вторжения в Курской области, отметил президент. Одновременно с этим противник ослабил свое присутствие на ключевых участках фронта, благодаря чему российские войска смогли пойти вперед и развить наступление на Донбассе. Он отметил, что для вооруженных сил России выдавить противника из Курской области и защитить граждан — "священный долг".
Песков рассказал, почему Россия начала СВО
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.