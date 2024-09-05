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Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако понимает, с кем имеет дело - контрагенты нарушают обязательства, заявил президент Владимир... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:38+0300
2024-09-05T10:47+0300
владимир путин
переговоры
украина
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако понимает, с кем имеет дело - контрагенты нарушают обязательства, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Более того, почти все возможные параметры мирного соглашения были достигнуты до визита тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, напомнил он. "Британские власти не отрицают этого, они подтверждают – приехал и дал украинцам указание воевать до последнего украинца", - сказал Путин.По его словам, главы Китая, Бразилии и Индии искренне готовы помочь разобраться с особенностями процесса разрешения украинского конфликта. И Россия относится к этому с искренним уважением.При этом Россия всегда будет защищать свои интересы и интересы людей, являющихся носителями русского языка, заверил он, комментируя ситуацию на Украине. Сегодня предпочитают не вспоминать о причинах случившегося, однако несомненно - все началось с госпереворота в 2014 году, когда была прервана цепочка законной власти.
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владимир путин, переговоры, украина
Владимир Путин, переговоры, УКРАИНА
10:38 05.09.2024 (обновлено: 10:47 05.09.2024)
 
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Путин: РФ не отказывалась от переговоров с Киевом, но понимает, с кем имеет дело

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако понимает, с кем имеет дело - контрагенты нарушают обязательства, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Более того, почти все возможные параметры мирного соглашения были достигнуты до визита тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, напомнил он. "Британские власти не отрицают этого, они подтверждают – приехал и дал украинцам указание воевать до последнего украинца", - сказал Путин.
По его словам, главы Китая, Бразилии и Индии искренне готовы помочь разобраться с особенностями процесса разрешения украинского конфликта. И Россия относится к этому с искренним уважением.
При этом Россия всегда будет защищать свои интересы и интересы людей, являющихся носителями русского языка, заверил он, комментируя ситуацию на Украине. Сегодня предпочитают не вспоминать о причинах случившегося, однако несомненно - все началось с госпереворота в 2014 году, когда была прервана цепочка законной власти.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
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Владимир ПутинпереговорыУКРАИНА
 
 
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