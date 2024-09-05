https://1prime.ru/20240905/putin-851355565.html

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако понимает, с кем имеет дело - контрагенты нарушают обязательства, заявил президент Владимир... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:38+0300

2024-09-05T10:38+0300

2024-09-05T10:47+0300

владимир путин

переговоры

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851349697_0:71:2837:1667_1920x0_80_0_0_96b634054f14ba4af6b4e3ffedfda4e1.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако понимает, с кем имеет дело - контрагенты нарушают обязательства, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Более того, почти все возможные параметры мирного соглашения были достигнуты до визита тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, напомнил он. "Британские власти не отрицают этого, они подтверждают – приехал и дал украинцам указание воевать до последнего украинца", - сказал Путин.По его словам, главы Китая, Бразилии и Индии искренне готовы помочь разобраться с особенностями процесса разрешения украинского конфликта. И Россия относится к этому с искренним уважением.При этом Россия всегда будет защищать свои интересы и интересы людей, являющихся носителями русского языка, заверил он, комментируя ситуацию на Украине. Сегодня предпочитают не вспоминать о причинах случившегося, однако несомненно - все началось с госпереворота в 2014 году, когда была прервана цепочка законной власти.

https://1prime.ru/20240905/dollar-851354074.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, переговоры, украина