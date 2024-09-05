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Путин заявил об усилении разрыва между экономиками США и Китая

Путин заявил об усилении разрыва между экономиками США и Китая - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин заявил об усилении разрыва между экономиками США и Китая

Соединенные Штаты известны своей мощной экономикой, но объем экономики Китая становится больше и больше, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:44+0300

2024-09-05T10:44+0300

2024-09-05T10:44+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты известны своей мощной экономикой, но объем экономики Китая становится больше и больше, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономической форуме.Президент заметил, что в таких условиях разрыв между китайской и американской экономиками активно растет в пользу Китая."Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, структура её выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше, на втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается из года в год, с этим связано и использование юаня в международных расчетах", - сказал Путин. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.

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россия, вэф-2024, владимир путин, китай, сша