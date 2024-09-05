https://1prime.ru/20240905/putin-851355852.html
Путин заявил об усилении разрыва между экономиками США и Китая
Путин заявил об усилении разрыва между экономиками США и Китая - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об усилении разрыва между экономиками США и Китая
Соединенные Штаты известны своей мощной экономикой, но объем экономики Китая становится больше и больше, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:44+0300
2024-09-05T10:44+0300
2024-09-05T10:44+0300
россия
вэф-2024
владимир путин
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_0:200:3500:2169_1920x0_80_0_0_848bba3a005481c84046202d4b9c62b7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты известны своей мощной экономикой, но объем экономики Китая становится больше и больше, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономической форуме.Президент заметил, что в таких условиях разрыв между китайской и американской экономиками активно растет в пользу Китая."Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, структура её выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше, на втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается из года в год, с этим связано и использование юаня в международных расчетах", - сказал Путин. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
https://1prime.ru/20240905/kitay-851346240.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_170:0:3330:2370_1920x0_80_0_0_352cc1a70d6d1474b810320eba92259c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэф-2024, владимир путин, китай, сша
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Владимир Путин, КИТАЙ, США
Путин заявил об усилении разрыва между экономиками США и Китая
Экономика США мощная, но объем экономики Китая больше, разрыв увеличивается - Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты известны своей мощной экономикой, но объем экономики Китая становится больше и больше, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономической форуме.
Президент заметил, что в таких условиях разрыв между китайской и американской экономиками активно растет в пользу Китая.
"Сегодня китайская экономика, мы это знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Американская экономика мощная, хорошая, структура её выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше, на втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается из года в год, с этим связано и использование юаня в международных расчетах", - сказал Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай