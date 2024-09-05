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Путин высказался о зеркальном ответе на обстрелы Курской и Запорожской АЭС
Путин высказался о зеркальном ответе на обстрелы Курской и Запорожской АЭС - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о зеркальном ответе на обстрелы Курской и Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин, оценивая последствия атак в районе Курской и Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасные теракты. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:45+0300
2024-09-05T10:45+0300
2024-09-05T10:45+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, оценивая последствия атак в районе Курской и Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасные теракты. "Вы сказали об ударах по атомной электростанции. Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей этой частью Европы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал, что рассматривался вариант остановки работы Курской АЭС из-за боевых действий. Однако пока такое решение не принято, работает один блок из четырех.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владимир путин, запорожская аэс, курская аэс
Владимир Путин, Запорожская АЭС, Курская АЭС
Путин высказался о зеркальном ответе на обстрелы Курской и Запорожской АЭС
Путин об обстрелах около Курской и Запорожской АЭС: это очень опасные теракты
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, оценивая последствия атак в районе Курской и Запорожской АЭС, заявил, что это очень опасные теракты.
"Вы сказали об ударах по атомной электростанции. Это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей этой частью Европы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал, что рассматривался вариант остановки работы Курской АЭС из-за боевых действий. Однако пока такое решение не принято, работает один блок из четырех.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО