https://1prime.ru/20240905/putin-851356169.html

Путин назвал главную гарантию безопасности России

Путин назвал главную гарантию безопасности России - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал главную гарантию безопасности России

Рост экономики и военного потенциала России, а также укрепление отношений с партнерами и союзниками являются основной гарантией безопасности страны. Об этом... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:47+0300

2024-09-05T10:47+0300

2024-09-05T10:47+0300

вэф-2024

россия

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Рост экономики и военного потенциала России, а также укрепление отношений с партнерами и союзниками являются основной гарантией безопасности страны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии ВЭФ."Главная гарантия безопасности – рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные и стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками", — подчеркнул российский лидер.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября в городе Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета

https://1prime.ru/20240905/putin-851355433.html

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россия, владимир путин