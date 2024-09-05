https://1prime.ru/20240905/putin-851356169.html
Путин назвал главную гарантию безопасности России
Путин назвал главную гарантию безопасности России - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал главную гарантию безопасности России
Рост экономики и военного потенциала России, а также укрепление отношений с партнерами и союзниками являются основной гарантией безопасности страны. Об этом... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:47+0300
2024-09-05T10:47+0300
2024-09-05T10:47+0300
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Рост экономики и военного потенциала России, а также укрепление отношений с партнерами и союзниками являются основной гарантией безопасности страны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии ВЭФ."Главная гарантия безопасности – рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные и стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками", — подчеркнул российский лидер.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября в городе Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета
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россия, владимир путин
ВЭФ-2024, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин назвал главную гарантию безопасности России
Путин: главная гарантия безопасности РФ – рост экономики и военного потенциала
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Рост экономики и военного потенциала России, а также укрепление отношений с партнерами и союзниками являются основной гарантией безопасности страны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии ВЭФ.
"Главная гарантия безопасности – рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные и стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками", — подчеркнул российский лидер.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября в городе Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета
Путин назвал "священным долгом" армии выбить ВСУ из Курской области