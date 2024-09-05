https://1prime.ru/20240905/putin-851356429.html

Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени

Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени

Запад рассчитывал, что поставит Россию на колени и расчленит, однако этого ему сделать не удалось, заявил президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:54+0300

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2024-09-05T10:54+0300

владимир путин

запад

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Запад рассчитывал, что поставит Россию на колени и расчленит, однако этого ему сделать не удалось, заявил президент Владимир Путин. "Возникло желание у элит США и некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России. Они думали, что сейчас воспользуются этим положением и поставят Россию на колени, расчленят", - сказал глава государства на на пленарном заседании на "полях" Восточного экономического форума.Путин указал, что подобные надежды Запад лелеял на протяжении десятилетий и даже столетий."Думали, что вот-вот манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым они стремились столетиями или десятилетиями - вот в чем все дело", - подчеркнул президентВосточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240905/putin-851356169.html

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владимир путин, запад, вэф-2024