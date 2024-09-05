https://1prime.ru/20240905/putin-851356429.html
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени
Запад рассчитывал, что поставит Россию на колени и расчленит, однако этого ему сделать не удалось, заявил президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:54+0300
2024-09-05T10:54+0300
2024-09-05T10:54+0300
владимир путин
запад
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851352568_0:155:2961:1821_1920x0_80_0_0_9334c77fd499d6d8ad137b23706e4611.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Запад рассчитывал, что поставит Россию на колени и расчленит, однако этого ему сделать не удалось, заявил президент Владимир Путин. "Возникло желание у элит США и некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России. Они думали, что сейчас воспользуются этим положением и поставят Россию на колени, расчленят", - сказал глава государства на на пленарном заседании на "полях" Восточного экономического форума.Путин указал, что подобные надежды Запад лелеял на протяжении десятилетий и даже столетий."Думали, что вот-вот манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым они стремились столетиями или десятилетиями - вот в чем все дело", - подчеркнул президентВосточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240905/putin-851356169.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851352568_163:0:2798:1976_1920x0_80_0_0_3d5e6639f148eba65df67faf2407b90a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, запад, вэф-2024
Владимир Путин, ЗАПАД, ВЭФ-2024
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени
Путин: Запад думал, что поставит Россию на колени и расчленит, но это не удалось
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Запад рассчитывал, что поставит Россию на колени и расчленит, однако этого ему сделать не удалось, заявил президент Владимир Путин.
"Возникло желание у элит США и некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России. Они думали, что сейчас воспользуются этим положением и поставят Россию на колени, расчленят", - сказал глава государства на на пленарном заседании на "полях" Восточного экономического форума.
Путин указал, что подобные надежды Запад лелеял на протяжении десятилетий и даже столетий.
Путин назвал главную гарантию безопасности России
"Думали, что вот-вот манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым они стремились столетиями или десятилетиями - вот в чем все дело", - подчеркнул президент
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.