Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240905/putin-851356429.html
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени
Запад рассчитывал, что поставит Россию на колени и расчленит, однако этого ему сделать не удалось, заявил президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:54+0300
2024-09-05T10:54+0300
владимир путин
запад
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851352568_0:155:2961:1821_1920x0_80_0_0_9334c77fd499d6d8ad137b23706e4611.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Запад рассчитывал, что поставит Россию на колени и расчленит, однако этого ему сделать не удалось, заявил президент Владимир Путин. "Возникло желание у элит США и некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России. Они думали, что сейчас воспользуются этим положением и поставят Россию на колени, расчленят", - сказал глава государства на на пленарном заседании на "полях" Восточного экономического форума.Путин указал, что подобные надежды Запад лелеял на протяжении десятилетий и даже столетий."Думали, что вот-вот манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым они стремились столетиями или десятилетиями - вот в чем все дело", - подчеркнул президентВосточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240905/putin-851356169.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851352568_163:0:2798:1976_1920x0_80_0_0_3d5e6639f148eba65df67faf2407b90a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, запад, вэф-2024
Владимир Путин, ЗАПАД, ВЭФ-2024
10:54 05.09.2024
 
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени

Путин: Запад думал, что поставит Россию на колени и расчленит, но это не удалось

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Запад рассчитывал, что поставит Россию на колени и расчленит, однако этого ему сделать не удалось, заявил президент Владимир Путин.
"Возникло желание у элит США и некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России. Они думали, что сейчас воспользуются этим положением и поставят Россию на колени, расчленят", - сказал глава государства на на пленарном заседании на "полях" Восточного экономического форума.
Путин указал, что подобные надежды Запад лелеял на протяжении десятилетий и даже столетий.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Путин назвал главную гарантию безопасности России
10:47
"Думали, что вот-вот манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым они стремились столетиями или десятилетиями - вот в чем все дело", - подчеркнул президент
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
Владимир ПутинЗАПАДВЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала