https://1prime.ru/20240905/putin-851356549.html
Путин: надо привлекать китайский бизнес в Россию
Путин: надо привлекать китайский бизнес в Россию - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин: надо привлекать китайский бизнес в Россию
Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:54+0300
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2024-09-05T10:54+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. "Нам, конечно, нужно еще внимательно заглянуть там в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях. С тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружественного Китая, чтобы он приходил и инвестировал", - сказал Путин. Ранее в ходе форума глава бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик констатировал, что отношения между Россией и Китаем уже переросли простой уровень "купи-продай", сейчас они - образец настоящего стратегического сотрудничества.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владимир путин, китай, бизнес
Владимир Путин, КИТАЙ, Бизнес
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Нам, конечно, нужно еще внимательно заглянуть там в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях. С тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружественного Китая, чтобы он приходил и инвестировал", - сказал Путин.
Ранее в ходе форума глава бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик констатировал, что отношения между Россией и Китаем уже переросли простой уровень "купи-продай", сейчас они - образец настоящего стратегического сотрудничества.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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