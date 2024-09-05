https://1prime.ru/20240905/putin-851356549.html

Путин: надо привлекать китайский бизнес в Россию

Путин: надо привлекать китайский бизнес в Россию - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин: надо привлекать китайский бизнес в Россию

Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:54+0300

2024-09-05T10:54+0300

2024-09-05T10:54+0300

владимир путин

китай

бизнес

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. "Нам, конечно, нужно еще внимательно заглянуть там в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях. С тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружественного Китая, чтобы он приходил и инвестировал", - сказал Путин. Ранее в ходе форума глава бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик констатировал, что отношения между Россией и Китаем уже переросли простой уровень "купи-продай", сейчас они - образец настоящего стратегического сотрудничества.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240905/putin-851356429.html

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владимир путин, китай, бизнес