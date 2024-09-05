https://1prime.ru/20240905/putin-851357173.html

Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым

Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым

У правительства России тоже могли быть вопросы к к основателю Telegram Павлу Дурову, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:08+0300

2024-09-05T11:08+0300

2024-09-05T11:08+0300

владимир путин

павел дуров

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. У правительства России тоже могли быть вопросы к к основателю Telegram Павлу Дурову, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Глава государства рассказал, что встречался с Дуровым один раз много лет назад на одной из встреч в Кремле. Это было в ходе одной из встреч с бизнесом, где Дуров говорил о своих планах. После этого контактов не было, в том числе, в ходе недавнего визита Путина в Баку, где в тот момент находился основатель Telegram. "Я исходил из того, что он живет-то в Москве, по-моему. Не знаю, где он там перемещается", - сказал Путин.По его мнению, действия французских властей, задержавших, а потом отпустивших Дурова под залог, не очень понятны. "Они носят избирательный характер", - заявил Путин, добавив, что ему известно о претензиях многих стран к Дурову. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа он был отпущен под залог в 5 миллионов евро, который он вскоре должен внести. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://1prime.ru/20240903/durov-851287677.html

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владимир путин, павел дуров