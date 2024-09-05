https://1prime.ru/20240905/putin-851362567.html

В Турции заявили о важном послании Западу в выступлении Путина на ВЭФ

В Турции заявили о важном послании Западу в выступлении Путина на ВЭФ - 05.09.2024, ПРАЙМ

В Турции заявили о важном послании Западу в выступлении Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от возможности возобновить мирные переговоры с Украиной, что сигнализирует Западу об... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T13:27+0300

2024-09-05T13:27+0300

2024-09-05T13:27+0300

политика

россия

турция

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от возможности возобновить мирные переговоры с Украиной, что сигнализирует Западу об открытости Москвы к диалогу. Такое мнение агентству РИА Новости выразил турецкий аналитик Энгин Озер."По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу", — отметил эксперт.Аналитик также указал на позитивную динамику в отношениях между Турцией и Россией и возможность для Анкары сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине. Он также подчеркнул серьезный прогресс, достигнутый на первых стамбульских переговорах, и верит, что вторые переговоры могут продолжиться на этой основе.

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турция

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россия, турция, владимир путин