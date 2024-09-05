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Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка
Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка - 05.09.2024, ПРАЙМ
Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка
Российский суд запретил любые сделки с акциями Райффайзенбанка, что усложнит процесс продажи банка для австрийской Raiffeisen Bank International, утверждается в | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T23:42+0300
2024-09-05T23:42+0300
2024-09-05T23:42+0300
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский суд запретил любые сделки с акциями Райффайзенбанка, что усложнит процесс продажи банка для австрийской Raiffeisen Bank International, утверждается в сообщении группы. Сегодня российский суд вынес предварительное постановление. Согласно этому постановлению, на акции АО "Райффайзенбанк" наложен немедленный запрет на их передачу.Как сообщается, решение было принято в связи с судебным разбирательством, инициированным компанией Rasperia Trading Limited против Strabag SE, её основных акционеров из Австрии и Райффайзенбанка в России. В иске банк упоминается как связанный с другими ответчиками, но не обвиняется в совершении каких-либо правонарушений. Отмечается, что головная компания RBI не участвовала в этом разбирательстве.В компании сообщили, что сегодняшнее решение RBI не позволяет передать акции в АО "Райффайзенбанк". Это затрудняет процесс продажи, в ходе которого RBI стремится реализовать контрольный пакет акций "Райффайзенбанка". Такие изменения неизбежно приведут к дальнейшим задержкам. RBI будет использовать все законные методы, чтобы оспорить сегодняшнее судебное решение.Райффайзенбанк, дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI), работает в России с 1996 года. В настоящее время RBI рассматривает различные варианты будущего Райффайзенбанка, включая возможность выхода из капитала. В январе текущего года глава группы заявил, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием по сравнению с выделением этой российской "дочки" в отдельную структуру.В июле представители австрийской компании сообщили о возможности частичной продажи акций своей российской дочерней компании. Предполагалось, что будет продано до 60% акций.
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raiffeisen, raiffeisen bank, акции, суд
Raiffeisen, Raiffeisen Bank, Акции, суд
Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка
Суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский суд запретил любые сделки с акциями Райффайзенбанка, что усложнит процесс продажи банка для австрийской Raiffeisen Bank International, утверждается в сообщении группы.
Сегодня российский суд вынес предварительное постановление. Согласно этому постановлению, на акции АО "Райффайзенбанк" наложен немедленный запрет на их передачу.
Как сообщается, решение было принято в связи с судебным разбирательством, инициированным компанией Rasperia Trading Limited против Strabag SE, её основных акционеров из Австрии и Райффайзенбанка в России. В иске банк упоминается как связанный с другими ответчиками, но не обвиняется в совершении каких-либо правонарушений. Отмечается, что головная компания RBI не участвовала в этом разбирательстве.
Австрийская Raiffeisen рассматривает продажу части российского бизнеса
В компании сообщили, что сегодняшнее решение RBI не позволяет передать акции в АО "Райффайзенбанк". Это затрудняет процесс продажи, в ходе которого RBI стремится реализовать контрольный пакет акций "Райффайзенбанка". Такие изменения неизбежно приведут к дальнейшим задержкам. RBI будет использовать все законные методы, чтобы оспорить сегодняшнее судебное решение.
Райффайзенбанк, дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI), работает в России с 1996 года. В настоящее время RBI рассматривает различные варианты будущего Райффайзенбанка, включая возможность выхода из капитала. В январе текущего года глава группы заявил, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием по сравнению с выделением этой российской "дочки" в отдельную структуру.
В июле представители австрийской компании сообщили о возможности частичной продажи акций своей российской дочерней компании. Предполагалось, что будет продано до 60% акций.