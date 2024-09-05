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Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах

Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах - 05.09.2024, ПРАЙМ

Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах

Правительство России выделило из своего резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ устойчивого развития предприятий... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T20:53+0300

2024-09-05T20:53+0300

2024-09-05T20:53+0300

экономика

россия

правительство

средства

резервный фонд

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделило из своего резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что в 2024 году Минэкономразвития России получит из резервного фонда правительства Российской Федерации 822 719,9 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на предоставление субсидий из федерального бюджета трём республикам: Дагестану, Северной Осетии — Алании и Ингушетии. Субсидии предназначены для софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Планируется, что субсидии будут выделены в апреле-мае 2024 года.Большая часть средств — более 587 миллионов рублей — будет направлена в Дагестан. Северная Осетия получит почти 152 миллиона рублей в виде субсидий, а Ингушетия — около 83 миллионов рублей.Согласно распоряжению, сумма рассчитана с учётом уровня софинансирования расходных обязательств этих трёх регионов, который составляет 85%. В документе также указан планируемый уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в каждом из регионов к 2024 году: в Северной Осетии — Алании — не менее 85,3%, в Дагестане — не менее 81,7%, а в Ингушетии — не менее 68,7%.

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россия, правительство, средства, резервный фонд