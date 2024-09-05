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"Росатом" готов сотрудничать с Японией по проектам на Севморпути

"Росатом" готов сотрудничать с Японией по проектам на Севморпути - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Росатом" готов сотрудничать с Японией по проектам на Севморпути

"Росатом" готов сотрудничать с Японией в проектах на Северном морском пути в той степени, в которой будет проявлен интерес японской стороны, заявил глава... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T05:28+0300

2024-09-05T05:28+0300

2024-09-05T05:28+0300

экономика

росатом

севморпуть

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Росатом" готов сотрудничать с Японией в проектах на Северном морском пути в той степени, в которой будет проявлен интерес японской стороны, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы готовы работать с той скоростью, с которой будут двигаться наши японские партнеры", - сказал Лихачев на сессии "Северный морской путь и его логистические возможности" Восточного экономического форума-2024. При этом есть много других стран, заинтересованных в сотрудничестве с Россией по развитию СМП, отметил он. "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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росатом, севморпуть, вэф-2024